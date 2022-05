Nvidia, i driver Linux finalmente diventano open source

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2022] Commenti (1)

Viene da chiedersi se, adesso, Linus Torvalds deciderà di cambiare l'opinione decisamente poco favorevole che aveva espresso in modo così colorito una decina d'anni fa, ma comunque sia il fatto resta importante: i driver Nvidia per Linux finalmente diventano open source.

Per anni, Nvidia ha fornito dei moduli closed source per il kernel Linux, creando dilemmi in quanti in questo periodo volevano sia utilizzare sistemi completamente aperti sia adoperare l'hardware dell'azienda di Santa Clara.

Il fatto che quei moduli funzionassero bene ma non fossero pubblicamente esaminabili ha portato allo sviluppo dei driver liberi Nouveau, frutto degli sforzi di reverse engineering portati avanti da sviluppatori abili e probabilmente rassegnati a non vedere mai un driver ufficiale completamente accessibile.

Invece, l'inaspettato ora è accaduto e forse il merito è del comportamento della concorrenza: infatti non è noto il motivo preciso che ha spinto Nvidia al grande passo, ma molti attribuiscono il merito di questa rivoluzione al successo dei driver per i prodotti AMD, che sono open source da tempo.

È pur vero che già nel 2019 qualche segno della volontà di muoversi in direzione dell'open source da parte di Nvidia era già apparso, sotto forma di documenti pubblicati su GitHub, ma anche quel passo era incompleto e non esattamente risolutivo.

Con il rilascio del codice dei moduli del kernel l'impegno di Nvidia nei confronti degli sviluppatori diventa più serio, sebbene per completezza sia il caso di ricordare che, se il sorgente dei driver viene ora "aperto", il software eseguito in user space resta proprietario.

Nvidia ha deciso di rilasciare i moduli sotto doppia licenza MIT/GPL e le maggiori distribuzioni li stanno già integrando (a partire dalla versione R515) nei loro repository.

Il codice, inoltre, è disponibile su GitHub e ciascuno può contribuire, a patto però di firmare un Contributor License Agreement.