PC Dell instabili dopo l'ultimo update, Microsoft rilascia un fix d'emergenza

A quanto pare la colpa era di un driver di Intel.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-07-2026]

dell fix microsoft windows update
Foto di SCARECROW artworks.

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento straordinario per correggere l'incompatibilità che colpiva alcuni modelli Dell, impedendo l'installazione della patch di sicurezza di luglio 2026 per Windows 11 e, in certi casi, causando conseguenze serie. Il problema era legato al driver Intel Innovation Platform Framework che, in presenza del nuovo USB‑C Connection Manager introdotto nell'anteprima del 23 giugno, causava rallentamenti, aumento della temperatura e spegnimenti improvvisi dei sistemi.

La correzione è stata distribuita come KB5121767 per Windows 11 25H2 e 24H2, mentre KB5121768 è stato pubblicato come hotpatch per i dispositivi Enterprise che utilizzano il sistema di hotpatching. Nei giorni scorsi, Microsoft aveva sospeso temporaneamente l'installazione degli aggiornamenti del Patch Tuesday per i modelli interessati, evitando che l'aggiornamento mensile venisse installato su sistemi instabili; ora ha ripristinato la distribuzione.

Dopo l'installazione dell'update KB5121767 la situazione dovrebbe tornare completamente alla normalità; non risultano impatti permanenti sull'hardware causati dal malfunzionamento, e la correzione software è stata sufficiente a risolvere il conflitto tra driver Intel e il nuovo gestore USB‑C. Microsoft ha confermato che continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con i produttori per prevenire problemi simili.

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