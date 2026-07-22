WiFi Priority e 5G dedicato: TIM lancia il primo servizio con corsia digitale riservata



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-07-2026]

tim priority 2 velocita

L'annuncio fatto da TIM a maggio è diventato realtà: è nato Priority, la "rete a due velocità" che assegna una gestione preferenziale del traffico ai clienti che scelgono un livello di servizio superiore (e pagano di più). Il debutto avviene sulla rete fissa tramite l'opzione WiFi Priority, mentre l'estensione al 5G è prevista da ottobre. Secondo le informazioni pubblicate, WiFi Priority ha un costo mensile di 5 euro e richiede 10 euro per l'attivazione. Il servizio include l'instradamento ottimizzato del traffico e la priorità in download, con l'obiettivo di ridurre latenza e jitter. La rete riconosce il cliente Priority e gli assegna una corsia preferenziale nei momenti di congestione o nelle applicazioni sensibili alle prestazioni.

TIM motiva l'introduzione del nuovo modello citando l'aumento del traffico dati registrato negli ultimi anni: oltre il 280% sulle reti mobili e più del 130% su quelle fisse. L'incremento è attribuito alla diffusione di servizi basati su intelligenza artificiale, allo streaming in alta definizione, al cloud gaming e al numero crescente di dispositivi connessi. Tali dinamiche - sostiene TIM - richiedono una gestione più avanzata delle risorse di rete, soprattutto nelle situazioni di forte utilizzo simultaneo. Così commenta l'amministratore delegato Pietro Labriola: «Per anni innovare la rete ha significato soprattutto offrire più velocità e più Giga a tutti. Con Priority apriamo una fase nuova: la rete diventa capace di riconoscere chi sceglie un livello di servizio superiore e di mettere a sua disposizione le risorse necessarie quando servono».

Priority non si limiterà però a riguardare la velocità o l'affidabilità dei servizi di connessione: è presentato come una piattaforma destinata a integrare progressivamente tre dimensioni: connettività, assistenza e protezione. La prima fase riguarda Priority Connectivity, che include servizi sulla rete fissa e mobile. Successivamente arriveranno Priority Care, dedicato alla rapidità di attivazione e supporto, e Priority Protection, focalizzato sulla sicurezza digitale.

Per ora, comunque, la prima implementazione pratica è WiFi Priority per i clienti fibra. Il servizio offre priorità del traffico in download, tempi di risposta più rapidi e maggiore regolarità del flusso, con benefici nelle attività che richiedono continuità e bassa latenza. Tra gli esempi citati figurano strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme cloud, gaming online, videoconferenze, streaming e creazione di contenuti. Il modello è pensato per situazioni in cui più persone o dispositivi utilizzano contemporaneamente la rete domestica. Da ottobre, Priority connectivity sarà esteso alla rete mobile 5G. TIM evidenzia il valore di questo tipo di servizio in luoghi caratterizzati da elevata concentrazione di traffico, come stadi, concerti e grandi eventi. In tali contesti, migliaia di utenti accedono simultaneamente alla rete per condividere contenuti, effettuare dirette o utilizzare servizi digitali. Il servizio è già stato sperimentato a San Siro durante le Olimpiadi di Milano Cortina e sarà disponibile al Circo Massimo, negli autodromi di Imola e Monza e al Palazzo dello Sport di Firenze.

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Man mano, il modello Priority sarà ampliato anche alle altre fasi dell'esperienza del cliente. Fast Delivery ridurrà i tempi di attivazione della fibra con Priority, mentre Fast Assistance garantirà una presa in carico prioritaria delle richieste di supporto. L'app MyTIM integrerà nuove funzionalità dedicate alla protezione della vita digitale, rafforzando la componente di sicurezza del servizio. Labriola sottolinea: «La qualità della rete emerge soprattutto quando viene messa alla prova. Nei momenti di congestione, in casa come durante un grande evento, Priority permette a chi lo ha scelto di continuare a utilizzare i servizi che contano con un livello di prestazione superiore».

L'annuncio arriva in concomitanza con l'OPAS avanzata da Poste Italiane che, come si vociferava da qualche tempo, ha avviato un'offerta pubblica di acquisto e scambio con l'obiettivo di acquisire TIM. Il lancio di Priority si inserisce quindi in un contesto di trasformazione societaria e di ridefinizione del modello di servizio, con implicazioni sia tecniche sia strategiche per il mercato delle telecomunicazioni.

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