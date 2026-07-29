Logitech, sì ai mouse con batteria sostituibile dall'utente. Ma soltanto in Europa

Dopotutto, gli utenti preferiscono cambiare dispositivo piuttosto che mettervi mano.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-07-2026]

logitech mouse batterie sostituibili
Foto di Đào Hiếu.

A partire dal 2027, Logitech introdurrà batterie sostituibili dall'utente nei dispositivi che produce, ma soltanto in quelli destinati al mercato europeo, dove non ha scelta a causa di un'apposita direttiva UE in proposito. Ad affermarlo è il responsabile della divisione gaming, Robin Piispanen, durante un'intervista in cui ha anche precisato che nei mercati extraeuropei continueranno a essere commercializzati prodotti con batteria integrata. Piispanen ha spiegato che la scelta di differenziare le linee produttive non deriva da una strategia commerciale, ma dai compromessi tecnici imposti dal design dei dispositivi. I mouse wireless attualmente in vendita utilizzano batterie agli ioni di litio soft‑pack, collegate tramite un cavo interno sottile: si tratta di una soluzione che consente di ridurre il peso complessivo ma che non è adatta alla sostituzione diretta da parte dell'utente. Una batteria di questo tipo può essere danneggiata durante la rimozione e, in caso di perforazione, può provocare incendi.

Per rispettare la normativa europea, l'azienda adotterà quindi batterie hard‑pack, dotate di una struttura rigida che protegge gli elementi interni durante le operazioni di sostituzione. Logitech prevede inoltre di commercializzare batterie di ricambio certificate, progettate per garantire sicurezza e conformità alle nuove regole. La scelta comporta modifiche al design dei dispositivi, che dovranno integrare vani accessibili e sistemi di fissaggio più robusti. Tuttavia, secondo le analisi interne citate da Piispanen, tutto questo sarebbe sostanzialmente un lavoro inutile: soltanto una minoranza degli utenti infatti sostituirebbe effettivamente la batteria quando l'autonomia diminuisce. Logitech sostiene che molti consumatori preferiscano acquistare un nuovo mouse dopo alcuni anni di utilizzo, soprattutto nella fascia di prezzo compresa tra 50 e 100 dollari, invece di intervenire sul dispositivo esistente.

Nel corso dell'intervista è stato affrontato anche il tema del diritto alla riparazione. Piispanen ha dichiarato di condividere il principio, ma ha sottolineato che alcuni interventi risultano troppo complessi per la maggior parte degli utenti. La sostituzione degli switch, per esempio, richiede lo smontaggio completo del mouse, con il rischio di danneggiare altri componenti. Ancora: il cambio delle impugnature laterali implica la rimozione degli adesivi originali e un nuovo fissaggio che richiede precisione per evitare difetti di allineamento. Il dirigente ha però riconosciuto l'interesse della comunità di appassionati verso la riparazione e la personalizzazione dei prodotti. Logitech analizzerà la disponibilità dei ricambi soggetti a usura, come le impugnature laterali, per valutare possibili miglioramenti dell'offerta destinata agli utenti che desiderano prolungare la vita dei propri dispositivi.

La transizione verso batterie sostituibili comporterà anche una revisione dei processi produttivi. I dispositivi destinati all'Europa dovranno integrare sistemi di apertura sicuri e componenti progettati per resistere a interventi manuali. Questo implica un aumento dei costi di produzione e una maggiore complessità nella gestione delle varianti di prodotto, con linee dedicate ai mercati che richiedono conformità alla normativa UE. La scelta di mantenere batterie integrate nei mercati extraeuropei risponde invece alla necessità di preservare il design attuale, ottimizzato per peso e ergonomia. Piispanen ha evidenziato che la struttura soft‑pack consente prestazioni migliori in termini di leggerezza, un elemento rilevante soprattutto nei mouse da gaming.

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L'introduzione delle batterie sostituibili potrebbe influire anche sulla logistica dei ricambi. Logitech dovrà garantire la disponibilità delle batterie certificate per tutta la vita utile dei dispositivi, in conformità alle regole europee. Questo comporta la creazione di canali di distribuzione dedicati e un monitoraggio costante della domanda, che potrebbe variare nel tempo in base alle abitudini degli utenti.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Commenti all'articolo (1)

pierospanu
Comunque io continuo ad usare i mouse col filo (ma come si può concepire un topo senza la coda!). Piero
29-7-2026 21:57
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