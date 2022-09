Logitech, le prime foto della console portatile finiscono in Rete

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-08-2022] Commenti (3)

Non sono dovuti passare molti giorni dall'annuncio iniziale perché le prime immagini della futura console portatile di Logitech sfuggissero in Rete e venissero pubblicate dal "solito" Evan Blass.

La fuga di notizie deve peraltro aver spaventato Logitech che ha immediatamente richiesto la rimozione delle fotografie, anche se a quel punto era già tardi: come dovrebbe sapere chiunque frequenti il web, qualunque materiale finisca in Rete è destinato a non scomparire mai più.

La console dovrebbe chiamarsi Logitech G Gaming Handheld (nome peraltro già nell'aria sin dall'inizio di agosto): ha senso in quanto riprende il marchio Logitech G, sotto il quale l'azienda svizzera raggruppa la propria offerta di periferiche per il gaming, ma non è esattamente accattivante per l'utente. Potrebbe d'altra parte cambiare prima del lancio ufficiale.

Dal punto di vista dell'aspetto, ricorda molto la Nintendo Switch; tutta bianca (non è chiaro se sarà disponibile in altri colori), offre due stick analogici, croce direzionale, quattro pulsanti funzione (A, B, X, Y), quattro pulsanti posti vicini agli angoli dello schermo (tra i quali si distinguono il pulsante Home e quello, giallo, con il simbolo di Logitech G) e, sul bordo superiore, due pulsanti agli angoli, il controllo del volume, un interruttore per disattivare l'audio (ma non è chiaro se si riferisca al suono o al microfono) e uno slot per schede di memoria.

Il software che equipaggia la console è con tutta evidenza basato su Android: in bella mostra c'è Google Play, cui si accompagnano le app Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now, e Steam. Ricordiamo infatti che la Logitech G Gaming Handheld punta a essere una console multipiattaforma, che consenta l'accesso a tutte le offerte di gioco in streaming.

Altro al momento non è dato sapere: la celerità con cui Logitech ha operato nel tentativo di far sparire le foto dal web è segno che ancora l'azienda non è pronta per un annuncio un po' più succoso di quello fatto all'inizio di questo mese.