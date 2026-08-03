Myspace tenta il ritorno, tra nostalgia e concorrenza feroce

Vorrebbe proporsi come un social network alternativo alla massificazione algoritmica e commerciale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2026] Commenti

Myspace, che pure in una certa forma molto lontana dall'originale ancora esiste, si sta preparando al ritorno: gli attuali proprietari e alcuni membri della vecchia dirigenza stanno valutando un nuovo lancio della piattaforma, con l'obiettivo di riportare online uno dei primi social network di massa. Non esiste ancora una data precisa, ma le dichiarazioni dei responsabili indicano che il progetto è in fase di «valutazione attiva». Tim Vanderhook e Chris Vanderhook, proprietari del marchio dal 2011, intendono rilanciare il servizio dopo anni di inattività. Le fonti riportano che i due stanno aspettando «il momento giusto» per rientrare sul mercato, con un approccio che punta a differenziarsi dai modelli dominanti basati su algoritmi opachi, contenuti effimeri e forte pressione pubblicitaria.

Il contesto competitivo è radicalmente diverso rispetto agli anni in cui Myspace era una piattaforma centrale per la socializzazione online. Gli utenti lamentano oggi un'eccessiva standardizzazione delle interazioni e un ritmo comunicativo dominato da video brevi. L'idea di un servizio più lento, orientato alla personalizzazione e alle relazioni dirette, viene indicata come una possibile risposta a questa saturazione. Già in passato i fratelli Vanderhook tentarono una trasformazione del servizio, puntando sulla musica come elemento distintivo. Il progetto non riuscì a recuperare la base utenti e la perdita di inserzionisti portò a un danno economico stimato in 130 milioni di dollari, pari a circa 113 milioni di euro.

La storia recente della piattaforma è segnata da problemi strutturali: attacchi informatici, cambi di proprietà e riduzioni significative del personale hanno compromesso la reputazione del marchio. Questi fattori, uniti alla presenza di concorrenti consolidati, rendono complesso qualsiasi tentativo di rientro nel settore dei social network. Il pubblico più giovane conosce Myspace principalmente come un riferimento storico, mentre per molti utenti della generazione dei Millennial la piattaforma conserva un valore nostalgico. Le fonti ricordano alcune caratteristiche distintive dell'esperienza originale, come la personalizzazione del profilo tramite HTML e CSS, la lista pubblica degli amici più stretti e la riproduzione automatica di musica all'apertura della pagina personale.

Queste funzionalità, pur apprezzate da una parte degli utenti, comportavano anche problemi tecnici: pagine difficili da leggere, sfondi invasivi e tempi di caricamento elevati. Un eventuale nuovo progetto dovrebbe forse trovare un equilibrio tra libertà di personalizzazione e usabilità, evitando gli errori del passato, scendendo a compromessi con l'"effetto nostalgia". Il progetto di rilancio si inserisce d'altra parte in un momento in cui cresce la stanchezza degli utenti verso piattaforme fortemente commercializzate. Resta tuttavia incerto se la piattaforma possa recuperare una posizione significativa: il successo dipenderà dalla capacità di proporre un modello che richiami l'esperienza originale senza replicarne i limiti, e che sia in grado di attrarre sia utenti nostalgici sia nuove generazioni.