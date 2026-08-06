Electronic Arts diventa privata: finisce in mani saudite per 55 miliardi di dollari



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-08-2026]

ea lascia borsa sauditi
Foto di Jesús Alejandro Páramo Alvarado.

Electronic Arts non è più una società quotata in Borsa: è stata acquisita per 55 miliardi di dollari da un consorzio guidato dal Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, che ora detiene la quasi totalità delle azioni. Con il completamento della transazione EA lascia la Borsa dopo 36 anni, trasformandosi in un operatore privato nel mercato globale dei videogiochi. Il Public Investment Fund, il fondo sovrano saudita, controlla ora circa il 93% del capitale della società. Il restante 7% è suddiviso tra Silver Lake Partners e Affinity Partners. L'operazione segna uno dei più grandi passaggi di proprietà nella storia dell'industria videoludica, con un impatto potenzialmente significativo sulla governance e sulle strategie future del gruppo.

Circa 20 miliardi di dollari dell'importo complessivo provengono da finanziamenti esterni che EA dovrà rimborsare negli anni a venire. Il direttore generale Andrew Wilson rimane in carica e ha dichiarato che la società continuerà a investire in nuovi progetti, confermando la volontà di mantenere attivi i piani di sviluppo già avviati. L'acquisizione si inserisce nella strategia del governo saudita di diversificare l'economia nazionale, riducendo la dipendenza dalle entrate petrolifere. Il fondo sovrano ha già investito in altre realtà del settore videoludico, costruendo una presenza crescente nell'industria globale. I sostenitori dell'operazione ritengono che la solidità finanziaria del fondo possa garantire cicli di sviluppo più lunghi e stabili per i prodotti EA.

Parallelamente, l'acquisizione ha sollevato critiche legate alla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita. Le preoccupazioni riguardano in particolare la libertà di espressione e la criminalizzazione delle persone omosessuali. Alcuni osservatori temono che la nuova proprietà possa influenzare contenuti e scelte creative, soprattutto per serie come The Sims, nota per la rappresentazione "inclusiva" e diversificata dei personaggi. EA ha assicurato pubblicamente che i valori creativi resteranno invariati, ma una parte della comunità rimane scettica. Il passaggio a una struttura privata comporta poi un cambiamento nella trasparenza aziendale. Con l'uscita dalla Borsa, EA non sarà più obbligata a pubblicare trimestralmente i risultati finanziari, riducendo la quantità di informazioni disponibili per analisti e osservatori. Ciò potrebbe rendere più difficile monitorare l'andamento della società e valutare l'impatto delle decisioni strategiche.

La conclusione dell'operazione rappresenta un punto di svolta per EA, che ora opera sotto una proprietà con obiettivi economici e geopolitici diversi rispetto agli investitori tradizionali. Il nuovo assetto potrebbe influenzare la direzione dei progetti futuri, le priorità di investimento e la gestione delle principali serie del catalogo. Resta da capire come EA si muoverà nei prossimi anni sotto la nuova proprietà e quali effetti avrà la privatizzazione sulla produzione dei giochi, sulle politiche interne e sulla relazione con la comunità dei giocatori.

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