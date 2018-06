Intel entra nel mercato delle schede grafiche, sfidando nVidia e Amd

I primi prodotti usciranno nel 2020.

Sono anni, ormai, che i processori Intel non si possono più definire semplicemente Cpu: integrano infatti anche le funzionalità che appartengono alla Gpu, ossia alla scheda grafica.

Nonostante i miglioramenti occorsi queste soluzioni integrate non soddisfano le necessità di chi ha bisogno di una Gpu di elevata potenza (come i videogiocatori e chi si occupa di elaborazioni grafiche o video, per esempio, i quali scelgono quindi schede grafiche discrete), ma per quanti fanno lavoro da ufficio esse sono più che sufficienti.

Ora però Intel ha deciso di fare il grande salto e andare a sfidare direttamente sul loro terreno i produttori di schede grafiche discrete, ossia nVidia e Amd, preparandosi a lanciare una propria linea di schede grafiche.

«La prima GPU Intel discreta arriverà nel 2020» ha infatti annunciato via Twitter Raja Koduri, approdato al gigante dei chip lo scorso novembre come Chief Architect del neonato Core and Visual Computing Group.

Sebbene i dettagli circa i piani di Intel nel settore siano ancora assenti, secondo le indiscrezioni l'azienda di Santa Clara sta pensando di produrre soluzioni sia per il settore client (videogiocatori, sviluppo professionale) sia per i data center (che usano le Gpu per i software di intelligenza artificiale e il machine learning).

Sebbene l'annuncio abbia destato molto interesse, resta da vedere come si comporteranno le soluzioni di Intel alla prova dei fatti, quando saranno messe a confronto con i prodotti di nVidia e Amd sia dal punto di vista delle prestazioni che dell'efficienza.