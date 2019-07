La carta di credito col CVV che cambia di continuo

Per evitare le frodi nel web.

Nonostante l'evoluzione delle tecnologie di protezione, le truffe legate alle carte di credito sono tuttora diffusissime e, per chi le pratica, remunerative.

Al di là di ciò che avviene nei negozi, in un mondo che fa sempre più acquisti online oggi gli istituti di emissione sono preoccupati di trovare un modo di eliminare o almeno ridurre drasticamente gli abusi che avvengono nel web.

Già da tempo per effettuare acquisti non basta più fornire il numero della carta: generalmente occorre inserire anche la data di scadenza e il codice di verifica, altrimenti noto come CVV, posto sul retro della carta stessa.

Il guaio è che ormai molto spesso il CVV viene rubato insieme al numero della carta e, addirittura, alcuni ricercatori hanno dimostrato come i bot siano in grado di indovinarlo.

Negli Stati Uniti, PNC Bank ha deciso di quindi di avviare un programma pilota della durata di 90 giorni per mettere alla prova un nuovo sistema di codici di verifica: quello basato su CVV che cambiano nel tempo.

Usando la tecnologia fornita da Idemia e in collaborazione con Visa, PNC Bank ha iniziato a fornire carte dotate, sul retro, di un piccolo display e-ink, il quale mostra un codice di tre cifre che varia ogni volta che trascorre un certo numero di minuti.

I cambiamenti avvengono in base a un algoritmo fornito da Visa le cui specifiche, per ovvi motivi, non sono state rese note e uno degli scopi di questa fase sperimentale è capire ogni quanto tempo sia necessario cambiare il CVV per evitare le frodi senza incomodare gli utenti durante i loro acquisti.

L'intervallo di tempo è peraltro personalizzabile da ogni istituto di emissione, ma il calcolo deve tenere conto di alcuni fattori inediti per le carte tradizionali.

Il display è infatti alimentato da una piccola batteria al litio la cui carica, evidentemente, ha una durata limitata: Idemia spiega che per esempio, se il codice cambia ogni 60 minuti si può stimare la durata della batteria in quattro anni, ma se l'intervallo è inferiore la durata sarà ridotta.

C'è poi un altro elemento di cui tenere conto: la produzione di queste carte di credito è più costosa rispetto a quella delle carte tradizionali, anche dotate di chip. Queste infatti costano al produttore una cifra compresa tra i 2 e i 4 dollari, mentre quelle richiedono di investire 15 dollari.