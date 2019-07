Gru, escavatori e bulldozer hackerabili da remoto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-01-2019] Commenti (4)

Tutti ormai sanno che un attacco hacker non ha necessariamente soltanto conseguenze "immateriali", per quanto gravi, come le perdite di dati: prendere di mira uno dei molti impianti collegati a Internet o comunque controllati da computer può creare danni fisici ad apparecchiature e infrastrutture, come il caso del famigerato Stuxnet dovrebbe aver insegnato.

Di solito, di fronte a questi scenari, c'è chi se la prende con le ultime tecnologie e la recente mania di collegare tutto alla Rete, oltre che di farlo in modalità senza fili.

Gli esperti di Trend Micro Federico Maggi e Marco Balduzzi hanno però dimostrato come i pericoli del controllo a distanza vadano oltre i sistemi informatici propriamente detti ma riguardino anzi tecnologie in campo da anni che, proprio per questo motivo, non sono più al passo con i tempi.

Il caso più eclatante è quello delle gru da cantiere, macchine che probabilmente nessun hacker penserebbe mai di poter violare ma che è possibile comandare a distanza. Maggi e Balduzzi spiegano che farlo non è troppo difficile.

I due hanno girato l'Italia visitando decine di cantieri, parlando con i responsabili e spiegando loro come le gru abitualmente adoperate siano fatalmente esposte all'hackeraggio.

Ovviamente, una tale affermazione ha bisogno di prove per essere creduta, e così i due ricercatori hanno provveduto a prendere il controllo di una gru (con il consenso dei proprietari), registrando il tutto e poi pubblicandolo su YouTube nel video che riportiamo in calce all'articolo.

Hanno dapprima chiesto al responsabile di spegnere il proprio trasmettitore, l'unico in grado di controllare la gru, provvedendo a prima fermare la macchina.

Poi hanno eseguito il loro script appositamente progettato e atteso: in pochi secondi un segnale acustico ha annunciato a tutti che la gru stava per muoversi, cosa che è puntualmente successa.

Nel loro viaggio, Maggi e Balduzzi hanno ricevuto il via libera per testare la violazione in 14 cantieri, riuscendo a prendere il controllo di gru, escavatori, bulldozer e altre macchine da costruzione.

Il risultato è stato sconfortante: c'è una gran quantità di apparecchi in grado di eseguire azioni distruttive che è possibile violare senza troppa fatica.

Sondaggio Per quale servizio collegato a un prodotto per la smart home saresti pi¨ disposto a pagare fino a 15 euro al mese? Lo scongiurare dei guasti dei prodotti smart, per esempio lavastoviglie, connettendoli ai fabbricanti, in modo da identificarli e anticiparne qualsiasi problema. Collegamento alla compagnia assicuratrice che interviene in caso di allagamento, intrusione o allarme quando non sono in casa. Assistenza nella vita di tutti i giorni per gli anziani. Collegamento dei dati relativi alla salute al medico o al reparto ospedaliero per il monitoraggio dei parametri vitali chiave. Collegamento alla societÓ di sicurezza che intervenga quando l'allarme si spegne. Nessuno di questi

Mostra i risultati (944 voti)

Leggi i commenti (8)

Non solo: gli strumenti per farlo sono tutto sommato economici. Secondo Mark Nunnikhoven, vicepresidente di Trend Micro, il problema sta nel fatto che «i telecomandi industriali a radiofrequenza si affidano a protocolli proprietari. Questi protocolli sono vecchi di decenni e non si possono definire perfettamente sicuri».

Per Nunnikhoven, la soluzione starebbe nel passare a protocolli wireless standard, più recenti e periodicamente aggiornati per sistemare gli eventuali bug. Nell'attesa che l'industria si adegui, iniziate a sospettare anche delle gru, specialmente se si muovono da sole.

Qui sotto, il video realizzato da Maggi e Balduzzi.