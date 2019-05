Le quattro vite del Galaxy S10

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-02-2019] Commenti (11)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Samsung svela il Galaxy S10 e il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole

Sebbene un po' offuscato dal Galaxy Fold, il top di gamma di Samsung per il 2019 è pur sempre il Galaxy S10, presentato in ben quattro varianti.

Se del Galaxy Fold si è parlato in quanto smartphone pieghevole, del Galaxy S10 si parla in quanto smartphone "col buco".

La prima caratteristica evidente è infatti la posizione della fotocamera frontale, posta in un "vano" circolare ricavato all'interno dello schermo che, per questa peculiare soluzione, Samsung ha battezzato Infinity-O.

I due modelli principali sono il Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus, che si contraddistinguono per le dimensioni dello schermo Amoled: 6,1 pollici con risoluzione di 3040x1440 pixel il primo e 6,4 pollici con la medesima risoluzione per il secondo.

I display svolgono anche un'ulteriore funzione: integrano infatti il lettore di impronte digitali (che quindi non è più sul retro, come nella generazione precedente) che sfrutta una particolare tecnologia a ultrasuoni ideata da Qualcomm e promette di funzionare anche «in condizioni difficili».

Sul retro ci sono tre fotocamere: una con obiettivo da 12 megapixel dual aperture, una da 12 megapixel con teleobiettivo, e una da 16 megapixel con obiettivo ultra-wide.

Sul fronte, invece, l'S10 ha una fotocamera da 10 megapixel, mentre l'S10 Plus a quella stessa fotocamera aggiunge anche un sensore di profondità da 8 megapixel.

Cuore del dispositivo sono il SoC Qualcomm Snapdragon 855 (negli USA) e il SoC Samsung Exynos 8920, a seconda dei mercati. La dotazione di RAM parte da 6 Gbyte e può arrivare a 8 e a 12 Gbyte, mentre la memoria interna può essere da 128, 512 o 1 Tbyte, ed è ulteriormente espandibile con scheda microSD.

Entrambe le varianbti supportano la ricarica wireless. Il Galaxy S10 ha una batteria da 3.400 mAh, mentre quella del Galaxy S10 Plus è da 4.100 mAh. Come per il Galaxy Fold, anche questo modello può essere usato come base di ricarica wireless per un altro dispositivo.

Il Galaxy S10e è una sorta di versione ridotta: adotta le specifiche base del modello inferiore della linea S10 (6 Gbyte di RAM, 128 Gbyte di memoria interna) ma ha uno schermo Infinity-O da 5,8 pollici con risoluzione di 2280x1080 pixel e una batteria da 3.100 mAh, con due fotocamere sul retro.

Infine il Galaxy S10 5G è sostanzialmente identico al Galaxy S10 ma, oltre a offrire il supporto alla connettività 5G, offre uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici e una batteria da 4.500 mAh.

Dispone inoltre di un ulteriore sensore di profondità per le fotocamere sul retro, un'opzione che, secondo Samsung, consente di ottenere «un'esperienza di realtà aumentata realistica».

I primi tre modelli di S10 saranno in vendita a partire dall'8 marzo. Il Galaxy S10 parte da 899 dollari, il Galaxy S10 Plus da 999 dollari e il Galaxy S10e da 749 dollari. Ancora non ci sono informazioni sulla disponibilità e sui prezzi del Galaxy S10 5G.