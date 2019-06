Excel per Android converte le foto in fogli di calcolo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-03-2019] Commenti (13)

Le fotocamere degli smartphone hanno quasi completamente sostituito la pratica di prendere appunti: perché perdere tempo a copiare qualcosa manualmente (con il rischio di commettere errori) quando si può semplicemente scattare una fotografia?

Certo, resta poi il problema di trasformare l'immagine in un file modificabile: per i testi, si può ricorrere a un programma di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), ma se si deve convertire una tabella in un foglio di calcolo bisogna inevitabilmente procedere a mano. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Per cosa soprattutto ti sono utili i social media, sul lavoro? Per prendermi una pausa dal lavoro Per comunicare con gli amici e la famiglia mentre sono al lavoro Per comunicare con i miei contatti professionali Per trovare informazioni che mi aiutino a risolvere problemi di lavoro Per costruire o rinforzare relazioni personali con i colleghi o i miei contatti di lavoro Per scoprire cose sulle persone con cui lavoro Per porre domande relative al lavoro a persone fuori dalla mia azienda Per porre domande relative al lavoro a persone dentro la mia azienda

Mostra i risultati (422 voti)

Leggi i commenti (10)

Ciò, per lo meno, era vero sino a oggi. Adesso Microsoft sta aggiornando la versione di Excel per smartphone così che basti scattare una fotografia a una tabella per convertirla automaticamente in un foglio Excel.

La funzionalità, che riconosce automaticamente le immagini delle tabelle, senza necessità di intervento da parte dell'utente, sbarcherà innanzitutto sulla versione di Excel per Android (la distribuzione è già iniziata) e solo in seguito su quella per iOS.