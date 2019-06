Il corriere robotico di FedEx

SameDay Bot consegna in giornata nell'ultimo miglio.

FedEx ha presentato FedEx SameDay Bot, una sorta di corriere-robot progettato per ottimizzare il processo di consegna in giornata nel cosiddetto "ultimo miglio".

Grazie a questo servizio, i rivenditori potranno accettare ordini da clienti nelle immediate vicinanze e procedere subito con la spedizione, effettuando direttamente la consegna dei prodotti con il robot.

FedEx sta attualmente collaborando negli Stati Uniti con aziende come AutoZone, Lowe's, Pizza Hut, Target, Walgreens e Walmart per valutare l'effettiva necessità di consegne autonome da parte dei rivenditori.

Dalle indagini è emerso che, in media, oltre il 60% dei clienti di queste catene risiede entro un raggio di 5 chilometri dal negozio più vicino: un target potenziale per le consegne on-demand a breve distanza.

Il robot presentato da FedEx è stato sviluppato in collaborazione con DEKA Development & Research e con il suo fondatore Dean Kamen, già inventore di numerose tecnologie come l'iBot, dispositivo per la mobilità delle persone disabili, e il Segway.

«Il nostro robot ha delle caratteristiche uniche che lo distinguono dagli altri veicoli autonomi» spiega Kamen. «Siamo partiti dall'iBot, un dispositivo avanzato approvato dalla FDA e dedicato alla mobilità delle persone disabili, che può vantare un'autonomia di oltre 10 milioni di ore di operatività. Utilizzando la stessa base in un'altra applicazione, speriamo di rendere l'iBot ancora più accessibile a coloro che ne hanno bisogno per muoversi in autonomia».

FedEx SameDay Bot, a emissioni zero e alimentato a batteria, è progettato per consegnare piccoli pacchi a domicilio, muovendosi sui marciapiedi e sul ciglio della strada. Può contare sulla stessa tecnologia per la sicurezza dei pedoni dell'iBot, oltre che su una tecnologia avanzata di rilevamento LiDAR e diverse telecamere.

Tutte queste funzioni sono supportate da algoritmi di apprendimento automatico che permettono al robot di rilevare ed evitare ostacoli, calcolare un percorso sicuro e di rispettare il codice di sicurezza stradale.

La tecnologia proprietaria gli permette di affrontare anche percorsi non asfaltati, cordoli e addirittura di salire e scendere le scale.

FedEx ha in programma di testare il nuovo robot quest'estate in alcuni mercati e sta attendendo l'autorizzazione definitiva dalle città coinvolte, tra cui Memphis (Tennessee, USA).

Qui sotto, il video di presentazione.