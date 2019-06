LG inventa lo smartphone elastico

Il display si estende in ogni direzione semplicemente tirandolo.

Gli smartphone pieghevoli sono ormai notizia di ieri: devono ancora arrivare sul mercato in massa, ma certamente non sono più una novità.

Anziché chiudersi a libro o addirittura arrotolarsi, come nei prototipi più futuribili, il telefono ideato da LG aumenta di dimensioni "tirandone" un lato in qualsiasi direzione

Lo spazio disponibile a schermo così aumenta e si riduce ogni volta in maniera diversa in base alle esigenze dell'utente.

Altri dettagli sul dispositivo descritto nel brevetto al momento non ci sono, né è chiaro se davvero quanto proposto sia fattibile; tuttavia un brevetto oggigiorno serve per proteggere un'idea, non necessariamente per mostrare che essa sia realizzabile.

Allo stesso modo, naturalmente, non è dato sapere se e quando tutto ciò diventerà realtà.

Qui sotto, alcune illustrazioni tratte dalla richiesta di brevetto.