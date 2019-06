PrimeOS riporta in vita i vecchi PC con un sistema basato su Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-03-2019] Commenti (19)

Chi possiede un computer un po' datato si sarà sentito consigliare di provare a rivitalizzarlo installandovi una distribuzione leggera di Linux e probabilmente, dopo aver preso in considerazione l'idea, si sarà scoraggiato pensando alla fama di sistema operativo "difficile" che circonda il software del pinguino.

Un'interessante alternativa in questo senso può allora essere PrimeOS un sistema operativo che è sì basato su Linux ma nell'incarnazione Android, e per la precisione in Android 7.0 Nougat.

PrimeOS esiste ormai già da qualche tempo e sta raccogliendo opinioni positive. Si può installare su un normale PC oppure utilizzare come sistema live da chiavetta USB, così da poterlo mettere alla prova prima di scegliere se adottarlo definitivamente.

È disponibile in tre versioni: PrimeOS Mainline 64 bit è pensato per i computer più recente (dal 2014 in avanti); PrimeOS Standard 64 bit invece funziona bene con sistemi più vecchi, come quelli rilasciati dal 2011 in avanti.

Infine, c'è PrimeOS Classic 32 bit che, come il nome lascia intendere, supporta la più vecchia architettura x86 e funziona egregiamente con sistemi basati su CPU rilasciate prima del 2011.

Se è vero che ci sono distribuzioni Linux ancora più leggere, in grado di riportare alla vita computer anche più antichi, è anche vero che l'obiettivo di PrimeOS non è primariamente il retrocomputing ma portare la familiarità di Android sui PC, riuscendo certamente allo stesso tempo a mantenere in servizio macchine un po' datate.

L'interfaccia unisce alcuni aspetti di Android ad altri presi più direttamente dagli ambienti desktop, come la barra delle applicazioni o la possibilità di affiancare le finestre. Tuttavia, schermate come quella dedicata alle impostazioni sono del tutto simile a quelle di Android 7.0.

Ovviamente il punto di forza di questo sistema è la capacità di consentire l'installazione delle app e dei giochi Android, mentre per chi sente la mancanza di un OS più tradizionale c'è sempre la possibilità di installare Windows o Linux in dual boot.

Per quanto riguarda i giochi in particolare, PrimeOS offre alcune funzioni dedicate, come la capacità di rimappare i comandi per l'uso di mouse e tastiera (con un insieme di impostazioni predefinite per i giochi più popolari, come PUBG) e strumenti per il supporto delle GPU desktop.

PrimeOS può essere liberamente scaricato dal sito ufficiale, dove si trova anche una concisa guida all'installazione (in inglese).