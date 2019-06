I nuovi servizi Apple: dallo streaming ai videogiochi alle carte di credito

Apple TV+, News+, Arcade e Apple Card.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-03-2019] Commenti (7)

Confermando in pieno le attese, Apple ha svelato Apple TV+, il servizio di streaming televisivo e cinematografico di cui ormai si parlava da un po'.

Utilizzabile tramite un'apposita app, il servizio offrirà contenuti originali - serie televisive, documentari, film - grazie agli accordi di collaborazione stretti con partner del calibro di Stephen Spielberg, J.J. Abrams, M. Night Shyamalan, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, ma sarà in grado anche di mostrare contenuti appartenenti ad altre piattaforme quali Showtime e HBO.

Il lancio della Apple TV+ è fissato per il prossimo autunno in 100 Paesi, mentre per quanto riguarda i costi di abbonamento per ora a Cupertino tutto tace: è stato soltanto rivelato che non saranno presenti pubblicità e che i contenuti saranno fruibili anche offline.

Quanto ai dispositivi compatibili, non sarà necessario avere per forza un apparecchio a marchio Apple: l'app sarà disponibile infatti non solo per iOS e macOS ma anche per Roku, Fire TV e per diverse Smart TV, come quelle di Samsung, LG, Sony e Vizio.

Sebbene la Apple TV+ fosse l'annuncio più atteso dell'evento di presentazione, non è stato l'unico: durante lo stesso evento hanno fatto la loro apparizione anche Apple News+, Apple Card e Apple Arcade.

Apple News+ è, come il nome lascia intendere, un servizio di abbonamento dedicato alle notizie e in particolare a rendere disponibili i contenuti delle riviste più popolari attraverso un'app dedicata.

Sono già 300 le testate pronte a condividere il proprio materiale attraverso Apple News+, con nomi quali National Geographic, The Wall Street Journal, Vogue.

Di questo servizio, per ora operativo soltanto in America, sono già noti i prezzi, dato che Apple News+ è già attivo su tutti i dispositivi con almeno iOS 12.2 e macOS 10.14.4: 9,99 dollari al mese negli Stati Uniti e 12,99 dollari al mese in Canada. È anche possibile sottoscrivere abbonamenti familiari per un massimo di sei persone.

Apple Arcade riguarda invece i videogiochi: non mira a fare concorrenza diretta a servizi come Google Stadia ma mette a disposizione un centinaio di nuovi giochi accessibili tramite una sezione dedicata dell'App Store.

Sondaggio Quale di questi grandi portali visiti più frequentemente? Libero Blogspot YouTube Virgilio Facebook Wikipedia Live (MSN) eBay Google Yahoo!

Mostra i risultati (3997 voti)

Leggi i commenti (6)

Anche questo servizio è in abbonamento e i giochi presenti non mostrano spot né propongono acquisti in-app. Il lancio, come per la Apple TV+, è previsto in autunno, ma in un numero superiore di Paesi: 150.

Infine, è stata svelata la Apple Card. Creata con la collaborazione di Goldman Sachs, è una carta di credito digitale accessibile tramite l'app Apple Wallet e che restituisce il 2% di ogni acquisto effettuato tramite Apple Pay e Apple Card.

Insieme alla carta digitale è stata annunciata anche una sua versione "fisica", che però non mostrerà le informazioni normalmente presenti su questo tipo di tessere: non ci sarà il numero di carta di credito, né il CVV, né lo spazio per la firma o la data di scadenza, perché tutte le informazioni saranno accessibili solo dall'Apple Wallet.

Il lancio della Apple Card è fissato per l'estate di quest'anno, ma solo negli Stati Uniti.