Microsoft Visual Studio Core diventa uno Snap

Ora gira su oltre 40 distribuzioni Linux.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-04-2019] Commenti (26)

La luna di miele tra Microsoft e Linux continua: ora l'editor per sviluppatori Visual Studio Code è disponibile in versione per Linux anche come pacchetto Snap.

Snap è la piattaforma di distribuzione delle applicazioni ideata da Ubuntu per sganciarsi dai tradizionali sistemi di gestione dei pacchetti adottati dalle varie distribuzioni Linux.

Se i pacchetti .deb sono in generale limitati a Debian e derivate, gli .rpm a Red Hat e derivate e via di seguito, gli Snap funzionano con Ubuntu, Debian, Fedora, Arch e molte altre ancora e contengono al loro interno tutte le librerie necessarie al funzionamento dell'applicazione, permettendo quindi l'installazione di software per i quali il sistema installato può anche non offrire librerie in versione adeguata.

Visual Studio Code era già disponibile come pacchetto .deb e .rpm e come archivio tar.gz; con la versione Snap può ora essere installato su oltre 40 distribuzioni Linux diverse e può aggiornarsi in maniera indipendente dalla distribuzione stessa all'interno della quale gira.

«La funzionalità di aggiornamento automatico degli snap è un vantaggio importante. È chiaro che attorno agli snap esiste una comunità vivace che avanza di buon passo. Il supporto di Canonical garantisce che possiamo fidarci del suo sviluppo futuro e a lungo termine» ha commentato João Moreno, sviluppatore di Visual Studio Code.