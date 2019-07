Falla in Internet Explorer, la micropatch non è di Microsoft

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-04-2019] Commenti (4)

Era già successo per una falla 0-day in Windows 10 che Microsoft non pareva voler correggere in fretta, e ora è ricapitato.

Acros Security ha rilasciato quella che definisce una micropatch per risolvere la falla recentemente scoperta in Internet Explorer e che mette a rischio anche gli utenti di altri browser poiché IE è il software predefinito per gestire i file .MHT. L'articolo continua qui sotto.

Come già l'altra volta, la correzione viene distribuita attraverso la piattaforma 0patch , che deve quindi essere installata sul sistema.

Ciascuno deve a questo punto valutare e scegliere che cosa fare: se fidarsi e installare una correzione di sistema proveniente non dal produttore originale - Microsoft - ma da un'azienda terza oppure aspettare fiducioso che da Redmond arrivi il fix ufficiale, sapendo però che non è tra le massime priorità.

Alle considerazione bisogna aggiungere anche il fatto che il bug non è del tutto secondario, e che le conseguenze di un suo sfruttamento possono essere molto serie, come spiega nel video che riportiamo più sotto Mitja Kolsek, dello 0patch Team (lo stesso che ha realizzato la micropatch).

La patch di Acros funziona con Windows 10 versioni 1803 e 1809.