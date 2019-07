eBay rinnova i servizi di logistica e consegna in due giorni

Il sito di aste diventa un po' più simile ad Amazon.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-07-2019] Commenti

La concorrenza di Amazon non ha messo in difficoltà soltanto i negozi tradizionali: anche altri giganti dell'e-commerce come eBay devono aggiornarsi per riuscire a restare rilevanti.

Così, nonostante possa comunque vantare alcune caratteristiche che lo distinguono da un generico sito di vendite online (come la formula dell'asta e il vasto mercato degli oggetti usati), eBay si prepara a introdurre una comodità del tutto simile a Logistica di Amazon.

Iniziando negli Stati Uniti, a partire dal prossimo anno i venditori di eBay potranno appoggiarsi all'infrastruttura del sito per ospitare e distribuire le proprie merci: potranno conservarle nei magazzini di eBay, garantendo in questo modo una vicinanza maggiore agli acquirenti e consegne più veloci.

Il servizio è stato battezzato Managed Delivery e si occupa di ogni operazione a seguito di un acquisto, dalla realizzazione dei pacchi alla consegna.

Secondo Devin Wenig, CEO di eBay, circa la metà degli oggetti venduti sul sito è adatta a essere gestita con Managed Delivery, il cui obiettivo è anche arrivare a offrire la spedizione gratuita in soli due giorni.

Ciò che invece eBay non farà mai è competere con le consegne super-veloci: «Non stiamo cercando di vincere una guerra delle consegne veloci. I nostri 182 milioni di utenti fanno acquisti su eBay perché apprezzano il valore e l'unicità degli oggetti in vendita. Non siamo gente da consegna in un'ora. Non lo saremo mai, eppure le aspettative dei clienti stanno cambiando».

È lecito aspettarsi che, se il servizio avrà successo negli USA, in seguito eBay provvederà a espanderlo anche all'estero; al momento non è possibile però fare previsioni su quando ciò possa accadere.