Windows 10, l'aggiornamento causa più problemi di quanti ne risolva

Cortana torna a funzionare ma cadono l'audio, la rete e il Centro Notifiche.

Problemi di audio nei giochi, malfunzionamenti nel Centro Notifiche e guai con la rete: è questo il bilancio dell'aggiornamento KB4515384 per Windows 10 1903.

Difficile, a questo punto, dare torto a chi afferma che il controllo qualità presso Microsoft, di questi tempi, deve essere particolarmente distratto.

Il KB4515384 avrebbe dovuto occuparsi di sistemare i problemi relativi all'eccessivo consumo di CPU da parte di Cortana, e in effetti dopo l'installazione questo particolare problema sparisce. Il guaio è che ne spuntano diversi altri.

All'inizio ci sono stati problemi con il menu Start e la ricerca, ma il fenomeno sembrava limitato a pochi utenti. Poi, sempre più numerose sono arrivate le segnalazioni di difetti audio durante l'utilizzo di videogiochi popolari come Apex Legends, Overwatch, PlayerUnknown's Battlegrounds e World of Warcraft Classic.

Stando ai resoconti, all'improvviso il volume aumenta o cala, la qualità del suono degrada in maniera decisamente sensibile, diverse sorgenti audio cessano di funzionare e si verificano svariati altri problemi.

Mentre Microsoft ancora stava cercando di venire a capo della situazione, altri utenti hanno segnalato che dopo l'installazione dell'aggiornamento non era più possibile aprire il Centro Notifiche, e che a volte il browser Edge si rifiutava di avviarsi.

Non solo: sono emerse incompatibilità con certe schede di rete, in particolare le Intel Centrino 6205/6235 e diversi modelli Broadcom con supporto a Wi-Fi 802.11ac, risultanti nell'impossibilità di connettersi.

Per quest'ultimo problema Microsoft suggerisce di disabilitare e poi riabilitare il dispositivo Wi-Fi: ciò dovrebbe ripristinare le funzionalità.

Per quanto riguarda l'audio ancora non c'è una soluzione definitiva, ma soltanto un modo temporaneo per aggirare il problema, indicato da Microsoft stessa: può essere d'aiuto, infatti, disabilitare l'audio multicanale dalle impostazioni del gioco, e anche fare la stessa operazione per i dispositivi audio di terze parti dal Pannello di Controllo, se l'opzione è disponibile.

Se ciò non dovesse risolvere, si può trarre ispirazione dal thread su Reddit dove gli utenti affetti dai malfunzionamenti condividono le proprie soluzioni, nell'attesa che Microsoft si decida a rilasciare una soluzione che non causi nuovi problemi.