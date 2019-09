Xiaomi svela lo smartphone con schermo avvolgente

Il Mi Mix Alpha ha un rapporto schermo-corpo del 180%.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-09-2019] Commenti (1)

Se l'idea di produrre uno smartphone pieghevole affascina molti produttori, l'approccio scelto da Xiaomi è decisamente originale.

Anziché produrre un dispositivo che si possa aprire a libro, l'azienda cinese ha impiegato i brevetti che ha registrato in questo campo per produrre uno smartphone "circondato" dallo schermo.

Non a caso l'ha chiamato Surround Screen e ne ha equipaggiato il modello Mi Mix Alpha, il quale ha - secondo le dichiarazioni dell'azienda stessa - un rapporto tra lo spazio occupato dal display e quello occupato dal corpo dello smartphone del 180,6%.

Tutto ciò che non è schermo è realizzato invece in titanio, altro dettaglio che indica come il Mi Mix Alpha non sia certamente un dispositivo di fascia bassa.

Le caratteristiche hardware non fanno che confermarlo: la fotocamera ha un obiettivo principale da ben 108 megapixel, in grado di scattare fotografie con una risoluzione di 12.032x9.024 pixel, accompagnata da un obiettivo ultra-grandangolare da 20 megapixel e da un teleobiettivo da 12 megapixel, con zoom ottico 2x.

La fotocamera di cui abbiamo parlato è l'unica presente: con uno schermo avvolgente come quello di cui è dotato il Mi Mix Alpha non ha più senso parlare di fotocamera frontale o posteriore. Gli obiettivi sono tutti montati in una fascia verticale nera che riduce un po' le dimensioni di quello che dovrebbe essere il lato posteriore dello smartphone.

La particolare conformazione dell'ultimo nato di Xiaomi fa anche sì che non ci siano pulsanti fisici, al di là di quello per l'accensione, posto nella parte alta; invece, i lati sono dotati di sensori che rilevano la pressione.

Altri componenti che generalmente avrebbero una posizione dedicata svaniscono nello schermo: è il caso per esempio del lettore di impronte digitali, posto sotto al display, ma anche dell'altoparlante, sostituito da una tecnologia acustica non inedita che adopera lo schermo stesso come altoparlante.

Sondaggio Quale stanza renderesti pi¨ smart per prima? La camera da letto La cucina Il bagno / lavanderia La sala

Mostra i risultati (818 voti)

Leggi i commenti (4)

Come alcuni suoi predecessori, il Mi Mix Alpha dispone inoltre di un sensore a ultrasuoni come sensore di prossimità, per rilevare la vicinanza dell'utente.

All'interno troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 855+, 12 Gbyte di RAM e 512 Gbyte di memoria interna, una batteria da 4.050 mAh che supporta la ricarica rapida e supporto alle reti 5G per tutte e tre le bande di frequenza adoperate in Cina.

Il lancio ufficiale dello Xiaomi Mi Mix Alpha è fissato in Cina per il mese di dicembre, al prezzo tutt'altro che economico di 19.999 yuan (circa 2.550 euro), superiore anche a quello del Galaxy Fold di Samsung.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune foto.