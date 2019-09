Facebook, i politici saranno al di sopra delle regole

I loro post non saranno controllati né censurati.

Sappiamo ormai bene che Facebook, nel tentativo di impedire il proliferare dei cosiddetti «discorsi d'odio», vigila attentamente sul rispetto delle linee guida interne, oscurando i post che non le rispettano e arrivando a oscurare le pagine accusate di istigare all'odio.

Il social network prende tanto sul serio il proprio compito di guardiano che si prepara a istituire una sorta di Corte Suprema addetta a vagliare i casi più difficili, soppesando le esigenze della libertà d'espressone e confrontandole con il pericolo di diffondere fake news.

Tutto ciò vale però soltanto per i comuni utenti: chi si occupa di politica gode di una corsia preferenziale che gli consente di esprimere il proprio pensiero praticamente senza filtri.

A rivelare l'esistenza di queste eccezioni è stato Nick Clegg, ex vice primo ministro britannico e attuale alto dirigente di Facebook.

«Se qualcuno fa un'affermazione o condivide un post che viola gli standard della comunità» - ha scritto - «lo permettermo se crediamo che il pubblico interesse sia superiore al danno che potrebbe derivarne. D'ora in avanti tratteremo i discorsi dei politici come contenuti che fanno notizia e che dovrebbero, come regola generale, essere visti e ascoltati».

Facebook apre insomma ufficialmente all'era delle due velocità, con i contenuti dei comuni mortali che vengono scrutinati ed eventualmente cassati e quelli dei VIP che invece possono passare il vaglio della censura quasi automaticamente, a parte un poche eccezioni.

Tali eccezioni riguardano innanzitutto gli spot (le pubblicità devono tutte conformarsi alle linee guida) e i discorsi «che incitano all'odio». «Il limite» - spiega Clegg - «si raggiunge quando un discorso può condurre a violenza e a far del male nel mondo reale».

Come si può vedere, quest'ultima è una distinzione che lascia a chi deve decidere un ampio margine di discrezionalità, essendo difficile capire che cosa possa portare a un vero atto di violenza piuttosto che limitarsi a solleticare gli istinti dei leoni da tastiera.

Lo stesso si può dire per la definizione di «politico», che non viene esplicitata da Clegg: non è chiaro per esempio se riguardi soltanto gli eletti a qualche carica pubblica o includa anche quei movimenti e partiti che magari non hanno una rappresentanza nei Parlamenti.

Clegg giustifica la decisione di lasciar parlare i politici a ruota libera spiegando che non trova giusto che un'azienda privata limiti il dibattito, poiché «nelle democrazie, chi vota dovrebbe poter giudicare i politici da ciò che loro stessi dicono».

«Siamo campioni della libertà di parola» - conclude Clegg - «e la difendiamo di fronte a tutti i tentativi di limitarla. Censurare o soffocare il dibattito politico sarebbe in contrasto con la nostra natura».