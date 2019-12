Il water inclinato che impedisce ai dipendenti di stare troppo in bagno

Dite addio alle pause-smartphone passate alla toilette.

A quanto pare una delle piaghe del moderno mondo del lavoro è il tempo perso dai dipendenti seduti sulla tazza del gabinetto, intenti non tanto ai propri bisogni fisiologici quanto a giocare con lo smartphone e a inviare messaggi.

«Al giorno d'oggi, la toilette dell'ufficio è diventato uno spazio privato per l'invio di messaggi e l'uso dei social media» spiega StandardToilet, startup britannica che, per porre fine a tutte queste perdite di tempo, ha ideato una toilette "speciale" dallo stesso nome.

Il water di StandardToilet è quasi del tutto identico a uno tradizionale, tranne che per un particolare: la seduta è inclinata in avanti.

Ciò, a detta del produttore, rende assolutamente scomodo e addirittura insopportabilmente doloroso restarvi seduti per più di cinque minuti: le pause diventano quindi più corte, e la produttività non viene intaccata dalle lunghe sessioni con lo smartphone.

Secondo i dati pubblicati da StandardToilet sul proprio sito, ogni impiegato passa in bagno il 25% in più del tempo strettamente necessario a espletare i propri bisogni, e ciò si traduce in un costo per l'azienda.

I calcoli relativi al Regno Unito sostengono che in questo modo vanno perse, in tutto il Paese, 5,5 milioni di ore di lavoro, che diventano una perdita economica annuale pari a oltre 16 milioni di sterline. Il water inclinato dovrebbe quindi porre fine a questo spreco.

StandardToilet è in vendita da novembre con prezzi che variano da 180 a quasi 600 euro a seconda del modello, ma i frequentatori del web - soprattutto su Twitter - hanno già avuto modo di denigrarlo.

Ben poco vale la pretesa di StandardToilet secondo la quale il design inclinato è vantaggioso perché riduce le code ai bagni (dato che è impossibile passarvi sopra troppo tempo) e migliora il benessere di chi lo usa, prevenendo l'insorgere di disturbi muscolo-scheletrici e di emorroidi (problemi effettivamente legati al design tradizionale): il fatto che la startup faccia leva innanzitutto sul recupero della produttività perduta è ciò che maggiormente ha fatto imbufalire gli utenti dei social network.

Gli interventi vanno infatti dal sarcastico «Di sicuro l'aumento di produttività si accompagnerà a un aumento di stipendio, giusto? Aahahah, scherzavo, voi odiate la gente che lavora» al ribelle «Mi lascerò intorpidire il sedere per dispetto», passando per il creativo «Se si ammassa abbastanza carta igienica sul sedile si può sistemare l'angolo, e in più l'azienda deve spendere di più per la carta igienica».

StandardToilet per ora ha preferito non rispondere ai commenti che di giorno in giorno vanno aumentando; nessuno di essi - va da sé - è positivo.