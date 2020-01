Come sarebbe Windows 10 se fosse stata Apple a crearlo?

Lo youtuber Avdan ha provato a immaginarlo.

Sebbene quasi nessuno si lamenti davvero dell'attuale estetica di Windows, spesso si sentono frasi del tipo «Ma il Mac è un'altra cosa» riferendosi - tra le altre cose - alla coerenza e all'aspetto accuratamente rifinito di macOS.

Chi usa Windows, d'altra parte, non fatica ad ammetterlo: nonostante gli sforzi di Microsoft, qua e là nel sistema operativo spuntano elementi appartenenti a diverse epoche dello sviluppo di Windows stesso, creando un po' di confusione negli utenti e un senso di "non finito".

Lo youtuber Kamer Kaan Avdan - già autore di mockup come la versione moderna di Windows 7 e Windows Vista, per non parlare di un ipotetico Windows 11 - a provato quindi a immaginare un Windows 10 made in Cupertino e, come di consueto, ha pubblicato su YouTube il risultato del suo lavoro.

Si tratta di un'interessante fusione di due mondi generalmente considerati contrapposti: si ritrovano la varietà di colori tipica di Apple all'interno di un'interfaccia tipicamente Windows, completa di pulsante Start, arricchita però anche della barra di macOS nella parte alta dello schermo.

Alcuni software di sistema, poi, sono sostituiti con gli equivalenti Apple: al posto di Edge c'è Safari; al posto di Cortana c'è Siri. Non manca il supporto agli sfondi dinamici.

Qui sotto, il video di Avdan.