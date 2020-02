Windows 10 fa pubblicità a Edge nel menu Start

''Ancora usi Firefox?'' chiede Microsoft, scandalizzata.

Se siete utenti di Windows 10 e del browser Firefox, fate questo semplice esperimento: aprite il menu Start e guardate ciò che vi propone il sistema operativo alla voce Suggerimenti.

Diversi utenti stanno infatti segnalando, specialmente su Reddit, che da qualche giorni in qua la loro copia di Windows 10 fa apparire in quella posizione un messaggio che recita: «Ancora usi Firefox? È arrivato Microsoft Edge!» (per la precisione, il messaggio in inglese recita: «Still using Firefox? Microsoft Edge is here!».

Qualcun altro ha poi segnalato come un altro invito, meno critico nei confronti del browser di Mozilla, appaia quando si apre la barra di ricerca: «Il nuovo Microsoft Edge è arrivato» spiega il banner, per poi continuare con «Il nome è lo stesso, il browser è completamente nuovo»

A dire la verità, non è la prima volta che Microsoft adopera il menu Start per promuovere i propri software, ma ogni volta che ciò accade si levano i mugugni degli utenti, ancora convinti che il sistema operativo che hanno acquistato sia effettivamente loro (e non semplicemente concesso in licenza) e che quindi ogni novità inattesa sia un'intrusione indebita.

È pur vero che la sezione Suggerimenti può essere disabilitata dal menu Impostazioni -> Personalizzazione -> Start.

Nella parte di destra della schermata è necessario disattivare la voce Mostra occasionalmente suggerimenti in Start, e nessuna "pubblicità" targata Microsoft farà più mostra di sé o, almeno, non nel menu principale di Windows 10.