Windows 10, arrivano le nuove icone

Il rinnovamento di un sistema operativo passa anche per l'estetica: Microsoft sa che, per tenersi buoni gli utenti, oltre che funzionale Windows 10 deve apparire anche moderno e piacevole.

Sul primo fronte - la funzionalità - in realtà qualche problema di tanto in tanto si verifica, e c'è quindi da sperare che l'ultima novità estetica non crei confusione negli utenti, sui quali già incombe una revisione radicale del menu Start.

Da qualche mese, Microsoft ha reso note le icone di sistema disegnate per sostituire quelle predefinite in Windows.

Per un certo tempo esse sono state disponibili unicamente per gli iscritti al programma Windows Insider; ora, a quanto pare, è giunto il momento di arrivare al grande pubblico.

A Redmond hanno infatti deciso di distribuire a tutti le nuove icone, realizzate secondo i principi del Fluent Design System, una serie di principi e indicazioni che Microsoft segue quando progetta un nuovo prodotto.

Nel caso specifico delle icone di Windows 10, l'inizio loro disponibilità generale significa che esse arriveranno sui Pc di quanti stanno eseguendo l'ultima versione di Windows, ossia la 1909; chi fosse rimasto indietro dovrà aspettare l'aggiornamento, se vorrà vedere le icone sul proprio desktop.

Rispetto alla generazione precedente, le nuove icone offrono un panorama maggiormente vario e colorato ma anche coerente tra le diverse piattaforme: i principi del Fluent Design sono infatti validi (e seguiti) sia in ambiente Windows, sia in ambiente Android, sia in ambiente iOS e Mac. Ciò dovrebbe semplificare la vita degli utenti che si muovono tra i diversi dispositivi.

Inoltre - come spiega Christina Koehn di Microsoft - «I nuovi angoli arrotondati dell'interfaccia di Windows 10 raggiungono il medesimo obiettivo: fare in modo che le icone sembrino vivere nel mondo reale; qualcosa di familiare e avvicinabile a cui aggrapparsi».

Qui sotto, le nuove icone che nei prossimi giorni arriveranno sui Pc con Windows 10 1909.