Windows 10, in un video un assaggio delle novità

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2020] Commenti

Se siete curiosi di sapere come cambierà Windows 10 nel corso di quest'anno, un video inserito da Panos Panay su Instagram è in grado di fornirvi un assaggino.

Panay presso Microsoft ricopre il ruolo di Chief Product Officer for Windows & Devices e ha pubblicato il filmato in occasione del traguardo recentemente raggiunto da Windows 10, ossia il miliardo di installazioni.

La parte interessante di questo video celebrativo sta nel fatto che dei vari componenti di Windows vengono spesso mostrate in successione due versioni: una che li ritrae per come sono attualmente, e una che invece mostra l'aspetto che assumeranno con i prossimi aggiornamenti.

Per esempio, quando Panay mostra il menu Start è possibile vedere le icone guadagnare il nuovo Fluent Design e le live tile, il cui destino già da qualche tempo pareva in bilico, evolversi in una nuova forma.

Si possono poi notare nuovi menu contestuali e nuove scorciatoie, come la possibilità di tornare indietro o aprire una nuova scheda: ciò potrebbe essere indice del ritorno dei Set, una funzionalità che era stata prevista in passato ma poi era stata accantonata.

Infine, si riesce persino a dare un'occhiata al rinnovato Esplora File, con interfaccia riprogettata, icone riviste e - apparentemente - senza barra degli indirizzi.

Purtroppo la qualità del video non permette di osservare con precisione ogni dettaglio, ma quantomeno ora ci si può fare un'idea della direzione in cui Microsoft intende muoversi.

Qui sotto, il video.