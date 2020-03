Lo smartphone 5G con Android, Linux e tastiera fisica

Astro Slide è praticamente un laptop in miniatura.

Nell'era degli smartphone completamente touch, in cui i produttori sembrano fare a gara per eliminare anche gli ultimi pulsanti fisici e connettori, c'è una piccola azienda che va controcorrente.

Si tratta della britannica Planet Computer, i cui prodotti di punta sono dispositivi che ricordano i vecchi Pda, ma rivisti e aggiornati per le esigenze attuali e in grado di competere con gli smartphone tradizionali, ma offrendo anche qualcosa in più.

L'ultimo nato si chiama tastiera Qwerty e si trasforma praticamente in un minuscolo laptop.

Per certi versi ricorda i suoi predecessori Gemini Pda e Cosmo Communicator, ma questi erano dispositivi "a conchiglia", mentre la decisione di adottare uno slider, ossia il sistema a scorrimento che svela la tastiera, è una caratteristica peculiare di Astro.

All'interno troviamo il SoC octa-core MediaTek Dimensity 1000 che, stando a quanto dichiara il produttore, «offre prestazioni doppie rispetto agli altri chipset 5G con un consumo energetico sensibilmente ridotto» ed è accompagnato da 6 Gbyte di RAM e 128 Gbyte di memoria interna (espandibile via microSD).

Lo schermo offre una risoluzione di 2340x1080 pixel mentre le fotocamere montano sensori da 48 megapixel (quella posteriore) e 5 megapixel (quella anteriore).

Non mancano due slot per le Sim tradizionali né il supporto alle eSim, e c'è anche il jack da 3,5 millimetri per gli auricolari, un'opzione che va scomparendo sugli smartphone moderni.

Per quanto riguarda il sistema operativo, Astro Glide monta Android 10 ma, come altri prodotti di Planet Computer, prevede la possibilità di installarvi una distribuzione Linux: così, e grazie alla possibilità di inclinare lo schermo una volta che lo si è fatto scorrere, si può davvero trasformare lo smartphone in un computer portatile di dimensioni ridottissime.

Come i suoi predecessori, Astro Glide diventerà realtà grazie a una raccolta fondi su Indiegogo che, al momento in cui scriviamo, ha già superato l'obiettivo.

Planet Computer prevede di iniziare a consegnare i primi esemplari tra un anno, ossia nel marzo del 2021. L'offerta speciale (e limitata) per chi sottoscrive la campagna consente di aggiudicarsene uno per 491 euro, mentre il prezzo ufficiale sarà superiore ai 700 euro.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.