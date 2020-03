Office 365 cambia nome e punta alle famiglie

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-03-2020] Commenti

L'annuncio viene da Yusuf Mehdi, vicepresidente di Microsoft: a partire dal prossimo 21 aprile, Office 365 cambia nome e diventa Microsoft 365.

Il cambio di nome è tutt'altro che puramente estetico: porta con sé invece l'idea che da una semplice suite online di programmi per l'ufficio si passa a una famiglia di prodotti adatti alle diverse esigenze della vita digitale.

Non a caso, Mehdi definisce la transizione come il passaggio a «un abbonamento per la tua vita, che ti aiuti a trarre il massimo dal tuo tempo e a proteggere i tuoi cari, a svilupparti e a crescere».

Il riferimento a «i tuoi cari» ovviamente non è casuale: Microsoft 365 nei prossimi mesi guadagnerà una nuova app (disponibile per iOS e Android), chiamata Microsoft Family Safety, «progettata per tenere al sicuro la tua famiglia sia nel mondo digitale che in quello fisico».

Family Safety servirà per monitorare le attività online dei bambini, sia che avvengano su Pc con Windows 10 sia che siano eseguite con smartphone Android o console Xbox; si potranno anche impostare filtri sui contenuti e limiti di tempo.

Per quanto riguarda la vita offline, invece, si possono impostare notifiche per sapere quando qualcuno lascia un luogo o vi arriva e anche farsi informare sul comportamento alla guida di un membro della famiglia.

Inoltre, Microsoft 365 si integrerà ancora più strettamente con Teams, la piattaforma di comunicazione che tanto successo sta riscuotendo di questi tempi, che permetterà di collaborare sulla gestione di appuntamenti e liste condivise, e consentirà di condividere foto, video e informazioni.

I prezzi restano gli stessi di Office 365: un account Microsoft 365 Personal costa 69 euro all'anno, mentre a 99 euro si può acquistare Microsoft 365 Family, con cui gestire fino a 6 account.

Qui sotto, il video di presentazione.