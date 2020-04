WhatsApp limita i messaggi inoltrati, per fermare le fake news

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-04-2020] Commenti

La possibilità di inoltrare i messaggi è una delle caratteristiche più usate di WhatsApp, almeno per certe persone. Catene di S. Antonio, messaggi di auguri, immagini divertenti: questo e altro passa di contatto in contatto, o di gruppo in gruppo.

Fino a oggi, lo stesso messaggio poteva essere inoltrato a più contatti contemporaneamente, fino a un massimo di cinque; in precedenza tale limite non esisteva, ma l'uso esuberante che ne facevano molti utenti (che in quel modo affollavano le chat degli amici) aveva spinto gli sviluppatori a porre un freno alla pratica.

Ora quel freno è stato tirato con ancora maggiore decisione: WhatsApp ha annunciato ufficialmente sul proprio blog che d'ora innanzi sarà possibile inoltrare un messaggio a una sola persona alla vota.

Il motivo di tale decisione è la lotta alle fake news cui di questi tempi si stanno dedicando tutti i maggiori attori del panorama del web, da Instagram a YouTube, passando per Facebook e, ora, WhatsApp.

«Molti utenti ci hanno riferito di essere infastiditi da questi messaggi e di temere che possano contribuire alla diffusione di notizie false» spiega WhatsApp. «Riteniamo pertanto che sia importante rallentare la propagazione di questi messaggi per mantenere WhatsApp un luogo dedicato alle conversazioni private».