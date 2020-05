Usb 4 supporterà anche gli schermi 16K

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-05-2020] Commenti

Continua a espandersi il campo d'azione di Usb 4, la prossima incarnazione del popolare standard di cui già lo scorso anno sono state rese note le specifiche ufficiali.

Lo Usb Implementers Forum ha infatti deciso di integrarvi anche il supporto a DisplayPort 2.0, ossia la più recente versione dello standard ideato per connettere gli schermi per Pc.

Ciò significa che attraverso una porta Usb 4 non si potranno collegare soltanto periferiche come le popolarissime chiavette, oppure le stampanti, o ancora dispositivi quali dongle WiFi e schede audio, ma pure schermi che arrivino fino alle risoluzioni 8K e 16K.

Usb si dimostra sempre più uno standard particolarmente versatile e possiamo prevedere che ciò porterà, nel prossimo futuro, a un'ulteriore riduzione dei tipi di porte disponibili sui Pc (e in particolar modo sui portatili).

Se un tempo c'erano infatti porte diverse per periferiche diverse (pensiamo alla porta parallela, a quella seriale, ai connettori dedicati per l'alimentazione, ai jack per le cuffie e via di seguito), domani potremo trovare dispositivi dotati semplicemente di porte Usb 4 (si spera in numero sufficiente) con connettore del tipo Usb-C per collegarvi pressoché qualsiasi cosa.

Un futuro di questo tipo non è molto lontano: Usb 4 potrebbe debuttare già entro la fine dell'anno, anche se per vedervi integrato anche il supporto a DisplayPort 2.0 dovremo aspettare il 2021.