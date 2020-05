Epidemia di ransomware nei film pirata

Le limitazioni alla libertà favoriscono la pirateria: i creatori di malware ne approfittano.

Costrette in casa dalle misure anti-pandemia, le persone in pressoché tutto il mondo si arrangiano come possono per passare il tempo.

Uno di questi modi è la pirateria cinematografica, che mai veramente è passata di moda - nonostante la pletora di servizi legali a disposizione per vedere contenuti in streaming - ma in questo periodo sta godendo di una rinnovata popolarità.

Il guaio è che anche i creatori di malware sono al corrente di questa situazione. E così hanno iniziato ad apporre qualche piccola - ma nient'affatto innocua - aggiunta ai file che si possono rintracciare sui vari tracker BitTorrent, con particolare attenzione ai film più popolari.

Poniamo quindi che, annoiato dal fatto che non può mettere piede fuori, un utente con l'inclinazione alla pirateria decida di scaricare John Wick 3 - Parabellum o Contagion.

Sul proprio tracker di riferimento trova un archivio zip che contiene il film e promette anche l'alta definizione. Lo scarica, lo apre e iniziano i guai.

All'interno del file c'è infatti uno script realizzato in VBScript che viene eseguito automaticamente; esso scarica quindi ulteriori componenti e installa un malware sul PC. Per lo più, si tratta di ransomware, e quello che attualmente va per la maggiore è noto come GrandCrab.

L'allarme per questo tipo di contagio virale è stato dato dai ricercatori del gruppo Security Intelligence di Microsoft, azienda particolarmente interessata a questa tecnica per la diffusione di malware in quanto colpisce i sistemi Windows.

I due film che abbiamo citato sono, stando a quanto dichiarano gli esperti, i più scaricati tra quelli utilizzati per diffondere GrandCrab, ma non sono certo gli unici. L'attacco si specializza infatti a seconda delle nazioni in cui viene portato, andando a colpire i film più popolari nei diversi Paesi.

Al di là delle questioni legali che riguardano la pirateria cinematografica, gli utenti dovranno quindi ricordarsi di stare molto attenti a ciò che scaricano: la prospettiva di passare un paio d'ore d'evasione rischia di trasformarsi in un incubo.