Windows 10, patch d'emergenza per risolvere i problemi con le stampanti

L'installazione di Windows 10 versione 2004 attraverso il May 2020 Update continua a seminare morte e distruzione o, quantomeno, seri inconvenienti per molti degli utenti che hanno deciso di tentare la sorte andando contro i consigli di Microsoft stessa.

Tra i guai più seri causati dall'aggiornamento ci sono quelli che rendono difficoltoso, se non addirittura impossibile, stampare.

Tali difficoltà sono state riconosciute ufficialmente da Microsoft, che ne parla nella pagina di supporto ufficiale a Windows 10 2004.

A peggiorare le cose c'è il fatto che gli stessi problemi, dopo l'installazione degli aggiornamenti KB4560960 e KB4557957 (rilasciati il 9 giugno) si possono verificare anche nelle versioni precedenti di Windows 10 (dalla 1803 in avanti). Anzi, stando alle testimonianze degli utenti, si sono certamente già verificati.

Si tratta di malfunzionamenti da parte dello spooler di stampa, che si traducono a volte in finestre d'errore e a volte in chiusure improvvise del programma ma, in sostanza, sempre nell'impossibilità di stampare (anche nel caso di stampanti virtuali).

Per venire definitivamente a capo della questione e indirettamente confermandone la gravità, Microsoft ha da poco rilasciato un aggiornamento fuori programma (ossia che non è parte del normale ciclo di rilasci, fissati per il secondo martedì di ogni mese) che promette di ripristinare il normale funzionamento delle stampanti.

L'annuncio dell'update - che è classificato come opzionale - è stato dato su Twitter, dove è indicata anche la pagina da cui scaricare il file di aggiornamento corretto per la propria versione del sistema operativo.

Tra le versioni elencate manca proprio la 2004, che riceverà un proprio aggiornamento «nei prossimi giorni», come promette Microsoft.

Se da qualche giorno la vostra stampante si rifiuta cocciutamente di fare il proprio lavoro, quindi, ora sapete a chi dare la colpa e come risolvere, a meno che non siate così sfortunati da avere già aggiornato Windows 10 all'ultimissima edizione.