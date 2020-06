La foto che paralizza alcuni smartphone Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-06-2020] Commenti

Siamo nel 2020 e ancora oggi basta un'immagine, quella qui sopra, per paralizzare un telefonino.

Gaurav Agrawal, uno scienziato e fotoamatore, ha pubblicato questa sua bella fotografia su Flickr con le migliori intenzioni: voleva semplicemente condividerla. È una foto che ha scattato nel Montana ad agosto del 2019.

Nessuna buona azione rimane a lungo impunita, e nel giro di poco tempo gli utenti che hanno scaricato la foto e l'hanno usata come sfondo per i propri smartphone Android si sono accorti di un problema: la foto fa andare in crash alcuni telefonini dotati di Android 10 (Samsung, Google Pixel e altri). Il telefonino diventa inutilizzabile e continua a riavviarsi. L'unico modo per uscirne è un ripristino alle condizioni di fabbrica.

Il fenomeno è dovuto al fatto che Agrawal ha salvato la foto usando un valore dello spazio dei colori molto elevato, che Android non è in grado di gestire correttamente.

Per fortuna la foto viene rielaborata quando viene condivisa tramite i social network, per cui molte delle copie circolanti non sono pericolose. Ma resta il fatto bizzarro che le incarnazioni più recenti della tecnologia informatica mobile possano essere messe in ginocchio da una semplice immagine.

Fonti aggiuntive: The Register, BBC, Gizmodo.