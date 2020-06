Twitter, arrivano i messaggi vocali

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-06-2020] Commenti

Come può reinventarsi una piattaforma di microblogging, nata per inviare messaggi brevissimi (appena 140 caratteri)?

Può concedere un numero maggiore di caratteri, può aggiungere funzioni che somigliano molto a quelle dei suoi rivali nati espressamente per essere dei social network. E poi può aggiungere l'audio.

È questa infatti l'ultima novità di Twitter: la possibilità di sostituire il solito testo con un breve messaggio audio - una nota vocale, come si usa dire - registrato direttamente dall'utente.

«A volte 280 caratteri non sono abbastanza e certe sfumature della conversazione si perdono nella traduzione» spiega Maya Patterson, dirigente di Twitter.

«Così, a partire da oggi, stiamo mettendo alla prova una nuova funzionalità che aggiungerà un tocco più umano al modo in cui usiamo Twitter: la vostra voce».

Dopo aver provato a diventare un po' più simile a Facebook, insomma, Twitter sembra aver deciso di avvicinarsi ora anche a WhatsApp dove i messaggi audio spesso sostituiscono i messaggi più lunghi, e pazienze se ascoltare una registrazione non è sempre pratico o rispettoso (soprattutto in luoghi affollati).

Dal punto di vista di chi frequenta Twitter, un tweet con un audio incorporato non appare molto diverso da un tweet con un video incorporato: la riproduzione si avvia nel medesimo modo, ma l'immagine è costituita dalla foto del profilo dell'autore.

Per registrare l'audio è stata introdotta una nuova icona che rappresenta la forma d'onda di una generica registrazione sonora, ma - come per il testo - è necessario essere sintetici: il messaggio non può durare più di 140 secondi.

Se si oltrepassa il limite, le parole pronunciate non vanno perse: Twitter si occupa di creare automaticamente un thread, spezzando l'audio su più tweet.

Al momento i tweet vocali sono disponibili a un numero limitato di utenti che accedono alla piattaforma dall'app per iOS; la disponibilità universale arriverà nelle prossime settimane.