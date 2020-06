Windows 10, l'ultimo aggiornamento riavvia i Pc a forza

Poi mostra un messaggio d'errore la cui causa è sconosciuta.

Viene quasi da dispiacersi per Microsoft, che sembra non riuscire a rilasciare un aggiornamento che non crei più problemi di quanti ne risolva.

In questo caso, a fare danni sono due update che già non s'erano comportati bene al loro primo rilascio, interferendo con la gestione delle stampanti: si tratta degli aggiornamenti Kb4557957 e Kb4560960.

Diversi utenti, tra quanti hanno applicato questi update, hanno preso a segnalare riavvii imprevisti di Windows cui segue l'apparizione di un messaggio d'errore identificato dal codice c0000008.

Che cosa causa tutto ciò? Mistero, anche per Microsoft. L'azienda di Redmond ha fatto sapere che sta investigando sulla questione e che ha in programma di rilasciare un ulteriore update - si spera definitivo - una volta che avrà individuato la radice dei problemi.

Dato che però i malfunzionamenti non si verificano in ogni singolo computer su cui sono presenti quegli aggiornamenti, le tempistiche non saranno brevi: la correzione arriverà con il Patch Tuesday di luglio, fissato per il 14 di quel mese.

Chi volesse sbarazzarsi del messaggio d'errore prima di quella data può soltanto disinstallare l'aggiornamento problematico.

Per farlo bisogna aprire la schermata Impostazioni (lo si può fare premendo Windows + I, scegliere la voce Aggiornamento e sicurezza, selezionare la scheda Windows Update, poi scegliere l'opzione Visualizza cronologia degli aggiornamenti e infine cliccare sul link Disinstallare aggiornamenti.

Così facendo verrà mostrato l'elenco completo degli aggiornamenti installati e si potrà scegliere quello da rimuovere.