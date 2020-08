iPhone con Fortnite in vendita a 10.000 dollari su eBay

Ma ci sono anche esemplari più economici a soli 1.000, 2.000, o 3.000 dollari.

Il braccio di ferro che vede contrapposti Epic Games da una parte e Google insieme a Apple dall'altra, e che ha portato alla sparizione di Fortnite da Google Play e Apple Store, ha generato un fenomeno che si può definire curioso, o più probabilmente folle.

Su eBay hanno iniziato ad apparire smartphone e tablet con Fortnite preinstallato: si tratta quasi unicamente di iPhone e iPad, poiché sui dispositivi Apple è estremamente complicato installare app senza passare dall'App Store (mentre su Android basta abilitare l'installazione di .Apk provenienti da fonti considerate non sicure).

Fin qui la cosa potrebbe anche essere normale, mentre meno normali sono i prezzi che certi di quegli iPhone riescono a raggiungere: fino a 10.000 dollari.

Altri esemplari hanno prezzi più ragionevoli, ma si tratta sempre alcune centinaia di dollari, mentre non pochi si situano tra i 1.500 e i 3.000 dollari.

Ciò la dice lunga sulla popolarità del gioco, ma anche sulla facilità con cui si può approfittare della gente, e non tanto per le cifre raggiunte.

Le versioni di Fortnite installate su quei dispositivi non riceveranno ulteriori aggiornamenti (a meno che Epic e i due giganti non riescano a mettersi d'accordo, anche se al momento in cui scriviamo la soluzione pare lontana) e pertanto tutte le novità - per le quali i fan di Fornite vanno matti - non saranno mai disponibili.

È d'altra parte probabile che alla fine un qualche tipo di accordo tra le parti verrà sottoscritto; per riavere Fortnite sui dispositivi mobili, insomma, è quasi certo che basti aspettare. Non serve alleggerirsi di parecchio il portafogli.