Microsoft prepara l'addio a Internet Explorer 11

Il vetusto browser ha ancora soltanto un anno di vita.

È ora di dire addio a Internet Explorer 11, ultima incarnazione del vetusto browser di Microsoft che proprio in questi giorni ha compiuto 25 anni.

Ad annunciarlo è Microsoft stessa con la pubblicazione di una linea del tempo che porterà all'abbandono completo di IE 11 da parte di Microsoft 365.

La cessazione del supporto avverrà in due passaggi: il primo avrà luogo il 30 novembre, quando Microsoft Teams non funzionerà più con Internet Explorer. Il secondo accadrà tra un anno esatto, il 17 agosto 2021, quando l'intero Microsoft 365 farà lo stesso.

Nel tempo che intercorre tra le due date, un altro browser ormai inutile verrà consegnato alla storia: si tratta del vecchio Microsoft Edge, per il quale è prevista la end-of-life per il 9 marzo 2021.

Microsoft si appresta insomma a consolidare la propria offerta in fatto di browser - effettivamente a oggi un po' frammentata, con tecnologie che dovrebbero essere sepolte da tempo e invece sono tuttora adoperate.

D'altra parte, Microsoft è cosciente del fatto che ancora vi sono molte web application aziendali compatibili unicamente con Internet Explorer: pertanto, questo non scomparirà completamente; soltanto, da Redmond arriva un segnale chiaro di come i tempi siano ormai maturi per muovere oltre.

Ciò può avvenire anche grazie alla modalità Internet Explorer integrata in Microsoft Edge, che se non altro ha in sé il pregio di non costringere a usare due browser diversi per essere compatibili sia ciò che è nuovo sia ciò che è vecchio.