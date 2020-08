Windows 10 rimuoverà automaticamente le app meno utilizzate

Utile o pericoloso?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-08-2020] Commenti (1)

Capita a tutti: si trova un'app interessante, la si usa per un po', poi ci si accorge che non è tanto speciale e quella resta, dimenticata, a occupare spazio sul disco.

Il problema dello spazio occupato in questo modo è particolarmente sentito sui dispositivi mobili, e infatti a partire da iOS 11 Apple ha introdotto una funzione che rimuove automaticamente le app meno utilizzate, mantenendo però i relativi documenti e le impostazioni.

A quanto pare Microsoft ha deciso che si tratta di una funzione che è desiderabile avere anche in Windows e così l'ha inserita in una delle build più recenti, disponibile a quanti sono iscritti al programma Insider. Nella versione stabile di Windows 10 verrà inserita in un futuro per ora imprecisato.

Quando nota che è passato troppo tempo dall'ultimo utilizzo di una certa app (al momento non è chiaro quali siano gli esatti criteri seguiti), Windows provvede a disinstallarla, mantenendo però tutti i dati e le personalizzazioni a essa relativi.

Microsoft spiega che in questo modo l'app è archiviata, non eliminata. In effetti non sparisce completamente: ne resta un collegamento, selezionando il quale Windows si riconnette a Internet e riscarica l'app in questione qualora l'utente dovesse averne ancora bisogno.

«Per risparmiare spazio e traffico Internet, le app che non si usano di frequente saranno archiviate automaticamente» si legge nella descrizione della funzione. «I file e gli altri dati saranno salvati. Quando la userete di nuovo, l'app archiviata si connetterà a Internet per ripristinare la versione completa (se ancora disponibile)».

A quanto è dato di capire, l'archiviazione delle app riguarda soltanto quei software scaricati dal Microsoft Store, e non quelli installati in altri modi.

Inoltre la funzionalità può essere disattivata dal menu Impostazioni; opzione importante dato che, come la descrizione stessa lascia intendere, non è detto che un'app resista per sempre nel Microsoft Store: potrebbe sparire proprio quando ce n'è bisogno.