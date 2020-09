iPhone col tracciamento Covid-19 integrato

L'aggiornamento per iPhone ha il tracciamento anti-pandemia integrato: cosa si deve fare?

È arrivata la versione 13.7 di iOS e iPadOS, e gli utenti iPhone che la installano sono un po' confusi e preoccupati perché questo aggiornamento integra le notifiche di esposizione come misura anti-pandemia.

Molti si chiedono che conseguenze ci siano per chi ha già installato un'app come Immuni o SwissCovid, e per chi non l'ha ancora fatto o non vuole farlo.

In estrema sintesi: per chi ha già installato un'app anti-pandemia non cambia quasi nulla. Tutto funziona come prima e non c'è da fare nulla.

Però c'è un bonus in arrivo: le app di paesi differenti che usano il supporto software creato da Apple e Google (come SwissCovid e Immuni, appunto) diventeranno interoperabili, vale a dire che un'app di un paese funzionerà anche all'estero e telefonini dotati di app differenti si scambieranno correttamente le notifiche, sempre in maniera strettamente anonima e volontaria.

Per chi non ha ancora installato una di queste app, installare l'aggiornamento di iOS, con la sua funzione Exposure Notifications Express, significa che l'iPhone diventerà capace di fare da solo il tracciamento delle esposizioni, ma soltanto se gliene diamo il permesso (la funzione è opt-in) e siamo in un paese che partecipa a questo tracciamento.

Se gli diamo questo permesso, il telefonino inizierà ad accumulare dati sulle esposizioni e potrà avvisare l'utente in caso di possibile esposizione a contagi anche senza aver installato un'app apposita. Ma il telefonino in questo caso si limiterà a invitare l'utente a installare un'app anti-pandemia.

In altre parole, le app come SwissCovid o Immuni continueranno a servire per completare il sistema di protezione sanitaria anche dopo questo aggiornamento di iOS.

Va ricordato che questa funzione è presente solo in iOS, il sistema operativo per iPhone; non è presente in iPadOS (il sistema operativo per iPad).

Per gli utenti Android, invece, l'aggiornamento corrispondente arriverà entro fine settembre e Google genererà automaticamente un'app basata sulle impostazioni decise dalle autorità sanitarie locali.

Fra l'altro, se vi state chiedendo se Immuni, SwissCovid e le altre app analoghe stiano funzionando e siano efficaci, segnalo questo dato fornito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica: a luglio in Svizzera almeno 13 casi positivi sono stati trovati esclusivamente grazie all'app, che ha avvisato queste persone della possibile esposizione al contagio. E il numero di coloro che sono stati avvisati dall'app e anche dal contact tracing tradizionale è molto più alto.