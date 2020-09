Huawei pronta a svelare il rivale di Android

I primi smartphone con Harmony Os 2.0 si preparano al debutto.

È da oltre un anno che si parla di Harmony Os, il sistema operativo su cui Huawei sta lavorando dopo le sanzioni statunitensi, che l'hanno tagliata fuori da Android.

In questi mesi sono state presentate alcune versioni preliminari (limitate però all'uso sui TV) e le previsioni più ottimistiche parlavano del lancio della versione definitiva già entro la fine del 2019, ma i lavori si sono evidentemente protratti ben più a lungo. Ora, però, ci siamo.

L'azienda cinese ha confermato che svelerà una nuova versione di Harmony Os il prossimo 10 settembre in occasione della Hdc Developers Conference, e nella stessa occasione saranno mostrati diversi prodotti che fanno uso di quel sistema.

Si prevede che l'edizione che sarà resa nota tra qualche giorno si chiami Harmony Os 2.0, poiché la versione 1.0 è considerata quella adoperata sui televisori a marchio Huawei.

Richard Yu, Ceo dell'azienda, ha personalmente confermato che questa volta Harmony Os sarà adatto a essere utilizzato sugli smartphone e su una vasta gamma di dispositivi, dagli smartwatch ai prodotti della Internet of Things.

I dettagli tecnici sul sistema operativo al momento non sono moltissimi, ma indiscrezioni recenti affermano che Harmony Os è in grado di «raggiungere tra il 70% e l'80% del livello di Android» e che ulteriori miglioramenti sono in cantiere: non c'è ancora una parità completa tra i due sistemi, quindi, ma la promessa è che venga raggiunta al più presto.

Settembre rappresenta un periodo importante per Huawei anche per un'altra questione. La fornitura dei chip Kirin da parte di Tsmc si interromperà il 15 di questo mese, sempre per questioni di sanzioni; a partire da quella data, quindi, Huawei dovrà rivolgersi ad altri fornitori.

Si calcola che allo stato attuale siano circa 700 milioni gli utenti attivi di dispositivi Huawei nel mondo, e 1,6 milioni gli sviluppatori registrati.

Quel che resta da vedere è se tutti costoro accetteranno il passaggio a Harmony Os restando fedeli all'azienda o, in altre parole, se Harmony Os sappia costituire un'alternativa credibile ad Android in grado di non far sentire la mancanza del sistema operativo di provenienza.