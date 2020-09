The Pirate Bay perde due domini

Piratebay.org è stato venduto all'asta per 50.000 dollari.

Che sta succedendo a The Pirate Bay, probabilmente il più popolare sito di torrent al mondo?

Sin da quando è nato, ha sempre avuto tutta una serie di nomi a dominio a disposizione per riuscire a sfuggire ai molteplici tentativi di chiusura subiti nel corso degli anni: accanto all'indirizzo ufficiale thepiratebay.org ci sono infatti sempre state delle "variazioni sul tema" utilizzabili dagli utenti in caso di oscuramento.

Tutti questi domini, inizialmente di proprietà di uno dei co-fondatori di The Pirate Bay, Fredrik Neij, sono stati debitamente rinnovati periodicamente, almeno fino a oggi.

Alcuni di essi stanno infatti andando all'asta a causa del mancato rinnovo: si tratta di piratebay.org, già venduto per 50.000 dollari, e thepiratebay.com che, al momento in cui scriviamo, verrà presto messo all'asta.

È pur vero che entrambi questi nomi non sono mai assurti al rango di indirizzo principale di The Pirate Bay e, anzi, spesso sono stati configurati per fungere da semplici redirect a thepiratebay.org.

A quanto pare oggi però le esigenze sono cambiate e The Pirate Bay, che agisce anche da un sito .onion raggiungibile tramite Tor, forse non ha più bisogno di loro.

Se tutto ciò è importante è perché non sappiamo quali siano le intenzioni degli acquirenti di quei domini: potrebbero venire usati per scopi assolutamente legittimi, oppure potrebbero essere usati semplicemente per ospitare pubblicità da servire a chi vi capiti cercando The Pirate Bay.

O ancora, nel caso peggiore, potrebbero essere usati per operazioni poco chiare che mettano a rischio i Pc e i dati dei visitatori: chiunque usi abitualmente la Baia dei Pirati per cercare dei torrent, quindi, farà bene a stare attento.