Immuni, citare il numero di download è “privo di senso”

C'è una pagina del sito Immuni che elenca i numeri salienti di quest'app anti-coronavirus, forniti dal Ministero della Salute: al 9 ottobre, dichiara 8.145.511 scaricamenti, 8300 notifiche inviate e 477 utenti positivi. L'account Twitter di Immuni ha festeggiato la tappa degli 8 milioni di download con una certa enfasi.

Anche ANSA ne ha parlato come se si trattasse di una tappa importante. E sicuramente le app anti-coronavirus sono un elemento utilissimo per interrompere la catena dei contagi. Ma i trionfalismi basati su dati sbagliati vanno smascherati.

Infatti scaricamenti non significa necessariamente installazioni attive: un utente può aver scaricato l'app e poi averla rimossa, può averla installata senza attivarla, oppure ancora può averla scaricata più volte, per esempio quando ha cambiato smartphone.

Non solo: la documentazione pubblica di Immuni dichiara esplicitamente che il numero degli scaricamenti è una "misura in gran parte priva di significato" ("number of downloads—a largely meaningless metric"). Ringrazio @Clodo76 ed @ebobferraris per la segnalazione di questa precisazione.

In altre parole, esultare per il numero di download è solo propaganda. Quello che serve realmente sapere è il numero delle installazioni realmente attive.

Ma come si fa a sapere quante sono realmente le installazioni attive e quindi quanto è realmente diffusa fra la popolazione quest'app? Considerato che l'app è iper-rispettosa della privacy, come si potrebbe sapere quante persone davvero la usano? Il modo c'è.



In Svizzera, dove vivo, sono disponibili anche i dati delle installazioni attive dell'app equivalente, SwissCovid, sul sito dell'Ufficio Federale di Statistica. Questi dati sono indicati separatamente dai download, e questo consente di notare che la differenza fra download e installazioni attive è notevole: in Svizzera ci sono stati circa 2.438.000 scaricamenti, ma le installazioni attive sono circa 800.000 in meno.

La stessa pagina dell'UFS spiega il metodo usato: statisticamente ogni cinque giorni, ogni app installata invia una richiesta fittizia al sistema di tracciamento di prossimità.

Since 23rd July 2020, the calculated number of active SwissCovid apps is based on active apps making a dummy request to the proximity tracing system statistically once every five days.

These dummy requests are used to ensure data protection so that users who enter a covid code cannot be identified. The number of dummy requests provides a basis for calculating the number of active apps. This method is more robust than the method based on automatic contact to update the configuration.

Maggiori dettagli sono disponibili nel documento PDF apposito, in inglese, francese e tedesco.

La documentazione pubblica di Immuni dice che una stima analoga a quella offerta in Svizzera è possibile (grassetto aggiunto da me; notate la citazione dei dummy upload):