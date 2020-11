L'iPhone pieghevole arriverà nel 2022

I primi test sarebbero già in corso a Taiwan.

Entro un paio d'anni uno scenario già visto potrebbe ripetersi: un'azienda inventa un prodotto nuovo o apporta modifiche sostanziali a uno già esistente, gli utenti sembrano incuriositi ma in sostanza snobbano la novità, Apple presenta la propria versione del medesimo prodotto e questa ha successo. Quindi tutti prendono a copiarla.

È capitato con gli smartphone in generale: prima dell'iPhone c'erano già diversi esemplari di cellulari "avanzati", né si può dimenticare che all'epoca era l'ormai praticamente scomparso ma tenace BlackBerry il nome di riferimento. Però a farla da padrone erano quelli che oggi chiamiamo feature phone, ossia i normali cellulari.

Poi arrivò l'iPhone e tutti si affrettarono ad abbandonare quasi del tutto i vecchi dispositivi per proporre cloni più o meno simili ma basati su Android.

Sono anni ormai che si parla di uno smartphone pieghevole, e qualche esemplare è già apparso sul mercato, come il non troppo apprezzato Galaxy Fold di Samsung. Come da copione, i potenziali acquirenti non sono parsi particolarmente impressionati dalla novità.

Una paio di mesi fa, però, ha iniziato a diffondersi la voce secondo la quale Apple starebbe progettando un iPhone pieghevole, e si sarebbe rivolta proprio a Samsung per la fornitura degli schermi.

Ora alcune indiscrezioni provenienti da Taiwan ci dicono che l'azienda della mela morsicata sta già testando i possibili design per un prodotto di quel tipo e che il periodo più probabile per il lancio sul mercato è la seconda metà del 2022.

A confermare il fatto che Apple stia quantomeno valutando l'idea ci sono alcuni brevetti da essa registrati e che coprono alcune tecnologie legata agli schermi pieghevoli; d'altra parte, com'è normale in questi casi, dal quartier generale di Cupertino non arrivano né smentite né conferme.

Da qui a due anni l'intero panorama può cambiare anche di molto ma, considerata la situazione attuale, se davvero gli smartphone pieghevoli vogliono avere qualche possibilità di successo per imporsi come l'ultimo oggetto del desiderio la spinta di Apple può essere il fatto che farà la differenza.