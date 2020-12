iOS 14, un bug misterioso fa sparire gli Sms

E le notifiche smettono di arrivare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2020] Commenti

Sebbene ormai da anni gli Sms non siano più il sistema principale per la comunicazione scritta dal telefonino, la loro utilità non è svanita: non solo diversi utenti tuttora li usano, ma a essi si appoggiano molti sistemi di autenticazione a due fattori.

Si capisce quindi la gravità di un bug recentemente scoperto in iOS 14 a seguito delle segnalazioni da parte degli utenti: per motivi e in condizioni ancora non chiare, di tanto in tanto singoli messaggi di testo e intere conversazioni svaniscono, e le notifiche dell'arrivo di nuovi Sms smettono di apparire.

All'inizio sembrava che il problema fosse limitato agli iPhone 12, ma presto ci si è accorti che tutte le versioni dello smartphone di Apple, se equipaggiate con l'ultima versione di iOS, presentano questo comportamento. Anzi, il difetto è presente anche in iOS 14.3, attualmente in beta.

Apple al momento in cui scriviamo non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito, ma agli utenti che hanno contattato l'assistenza è stato risposto che gli sviluppatori stanno lavorando per riprodurre il malfunzionamento, al fine di capirne le cause e poter progettare una soluzione.

Poiché quindi per ora gli Sms sotto iOS 14 sono inaffidabili, il consiglio per gli utenti di iPhone è sospenderne l'uso, se possibile, fino a che una patch non riporterà la situazione alla normalità.