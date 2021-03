Letizia, la flower stylist che punta sulla digitalizzazione

Cinque storie di donne, artigianato e innovazione.

5 storie di donne, artigianato e innovazione

Nata a Salerno, ma cresciuta a Rovereto, Letizia Vanacore vive da 8 anni a Milano, città in cui ha riscoperto la sua passione per i fiori, trasformandola in un lavoro e aprendo la sua attività Letizia dei fiori per proporsi come fiorista e flower stylist.

Durante la pandemia, il lavoro di Letizia ha subìto un arresto dal punto di vista degli eventi e del rapporto diretto con le persone.

“Superato il primo momento di incertezza, ho cercato di cogliere il lato positivo della situazione e di portare avanti la mia attività. Godendo della fortuna di avere un laboratorio in casa, durante la quarantena ho lavorato alle mie composizioni, incrementando la mia attività sui social e facendo spedizioni e workshop online”.

Non disponendo di un negozio fisico, per Letizia la digitalizzazione e la possibilità di utilizzare strumenti per i pagamenti cashless o a distanza si rivela dunque fondamentale per aprirsi sempre di più al pubblico, per assicurare consegne a domicilio o ritiri diretti presso il laboratorio, allestire pop up temporanei e organizzare workshop ovunque.

Alessandra, l'illustratrice che ha trasformato la passione in lavoro