Outlook, bug nell'ultimo update impedisce di scrivere le email

Se siete utenti di Microsoft Outlook e, di punto in bianco, vi siete accorti di non riuscire più né a visualizzare correttamente i messaggi di posta elettronica né a crearne di nuovi, non angustiatevi: non c'è nulla di strano.

Si tratta infatti dello sgradito effetto collaterale dell'ultimo aggiornamento rilasciato per Outlook, che porta il numero interno di versione a 2104 (build 13929.20372) nelle installazioni Clic-to-Run.

Chi s'è già trovato davanti ai problemi cui abbiamo accennato testimonia che, quando si tenta di aprire una email, non viene visualizzato l'intero corpo del messaggio ma, al suo posto, c'è soltanto la prima riga di esso, o comunque una sua piccola parte.

Cercando di comporre una nuova email, poi, l'effetto è ancora più frustrante: ogni volta che si preme il tasto Invio, il contenuto immesso sino a quel momento viene cancellato.

Microsoft, dal canto proprio, ha non soltanto ammesso l'esistenza del problema ma ha anche affermato di averne già individuato le cause.

Una patch è così già stata preparata ed è in distribuzione: se si riscontrano stranezze nel comportamento di Outlook, quindi, conviene assicurarsi che sia aggiornato all'ultimissimo rilascio.

Qualora le applicazioni di Office sembrino aggiornate ma il problema ancora persista, il motivo è probabilmente da ricercare nel fatto che la patch ancora non è arrivata ovunque.

Nell'attesa, la soluzione più veloce per poter continuare a lavorare è avviare Outlook in Safe Mode, operazione che si può eseguire tenendo premuto il tasto Ctrl mentre si fa doppio clic sull'icona di Outlook per avviarlo. Tale procedura va ripetuta a ogni avvio sino all'arrivo della patch.