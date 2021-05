Da dove vengono i “numeri Grabovoi” che circolano su TikTok

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-05-2021] Commenti

Su TikTok e anche in Google circolano delle strane sequenze numeriche che vengono chiamate numeri Grabovoi o sequenze Grabovoi. Uno degli hashtag più diffusi è #grabovoicode.

Secondo chi li diffonde, questi numeri sarebbero dei codici mistici per comandare le forze dell'universo. Pensando intensamente questi numeri o scrivendoli o usandoli come password, si dice, si possono migliorare i voti scolastici, si può dimagrire e si può avere successo negli affari.

Queste "manifestazioni", come le chiamano quelli che ci credono, sarebbero persino la cura di malattie come cancro e AIDS. Mi rifiuto di linkare il sito che scrive queste idiozie, che sono la versione tecnologizzata della numerologia classica: la confezione è nuova, fatta su misura per generazioni che vivono con lo smartphone in mano e si troverebbero a disagio con cabala e Smorfia, ma la panzana è la stessa di sempre.

Ma perché si chiamano numeri Grabovoi? Prendono nome dal numerologo e sedicente guaritore russo Grigory Grabovoi, che a quanto pare ha dichiarato di essere la seconda incarnazione di Cristo ma ha trascorso otto anni in carcere per aver chiesto 1500 dollari a testa a dei genitori per far risorgere i loro figli, morti nella strage di Beslan nel 2004.

A quanto pare i suoi numeri così tanto portafortuna non sono stati capaci di evitargli la galera.

Fonte aggiuntiva: Gizmodo.