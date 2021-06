Da Xiaomi lo smartphone che si ricarica in 8 minuti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-06-2021] Commenti (1)

Xiaomi ha sempre avuto il pallino della "ricarica ultrarapida": sa che ridurre il più possibile i tempi di ricarica è importante per gli utenti di smartphone, certamente, ma anche e soprattutto per quelli dei mezzi elettrici, siano essi auto o monopattini.

Così ha continuato a sperimentare migliorando sia i sistemi di ricarica con il filo che quelli wireless, e ha reso noti i più recenti risultati delle sue ricerche con un video pubblicato su YouTube (e che riportiamo in fondo all'articolo).

In esso si vede una versione modificata dello Xiaomi MI 11 Pro, dotato di batteria da 4.000 mAh, venire dapprima collegato a un caricabatterie in grado di erogare una ptotenza di 200 Watt: lo smartphone, completamente scarico, riesce a raggiungere il 10% di carica in appena 44 secondi; in tre minuti arriva poi al 50%, e in 7 minuti e 57 secondi arriva al 100%.

L'esperimento viene poi ripetuto usando la ricarica wireless a 120 Watt, e anche in questo caso i tempi sono di tutto rispetto: bastano 60 secondi per arrivare al 10%, 7 minuti per arrivare al 50% e 15 minuti per raggiungere il 100%.

Se a ciò si aggiunge il fatto che l'ultima revisione di USB-C consente di arrivare a erogare 240 Watt, si può immaginare che non sia lontano il giorno in cui ricaricare lo smartphone (e, in prospettiva, altri dispositivi) non sia più un'operazione tediosa.

Qui sotto, il video di Xiaomi.