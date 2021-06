Apple, tutte le novità della WWDC 2021

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-06-2021] Commenti

È stato esattamente quanto ci si aspettava l'ultimo keynote di apertura della Worldwide Developers Conference di quest'anno, in cui Apple ha annunciato le novità che ha in cantiere o, meglio, gli aggiornamenti dei prodotti che già conosciamo.

Ci sono passi in avanti per tutti i sistemi operativi che portano il marchio della mela morsicata: iOS, iPadOS, watchOS e macOS.

iOS raggiunge la versione 15, ed è probabilmente quello che ha ricevuto più attenzione: incorpora innanzitutto miglioramenti a FaceTime (come l'audio spaziale, l'isolamento della voce del parlante e una nuova visualizzazione a griglia) che guadagna anche la possibilità di interagire con utenti di Windows e Android tramite l'invio di un link.

È stata aggiornata anche l'app Messaggi, che ora consente di tenere traccia dei contenuti (foto, storie, playlist e via di seguito) condivisi all'interno delle conversazioni e debutta la modalità Focus che impone a iOS di mostrare soltanto le app utili per il lavoro (o, quantomeno, per l'attività in corso) scelte anche in base alla geolocalizzazione, evitando le distrazioni.

Anche il sistema operativo per i tablet di Apple - che già in passato s'era staccato dai sistemi per iPhone - arriva alla versione 15 e per l'occasione introduce una modalità multitasking che permette di scegliere se mostrare le app a pieno schermo o se far loro condividere lo schermo visualizzandone due contemporaneamente.

C'è poi in iPadOS 15 una funzione che, con uno swipe verso l'alto, permette di vedere tutte le finestre relative a un'app, e debutta Quick Note: facendo uno swipe con la Apple Pencil da un angolo dello schermo si può prendere rapidamente qualche appunto.

macOS continua la propria evoluzione: la versione che debutterà ufficialmente in autunno si chiamerà Monterey e costituirà sostanzialmente una rifinitura di Big Sur, l'edizione dello scorso anno, ma non avrà novità sostanziali.

Sondaggio Fai uso del pagamento contactless? Sì, lo trovo molto comodo. Lascio scegliere all'esercente. Non so cosa sia. No, le mie carte non sono abilitate. No, non mi fido

Mostra i risultati (2301 voti)

Leggi i commenti (21)

Certamente disporrà di qualche funzione nuova o rinnovata, come quella chiamata Universal Control, che permette di adoperare una sola tastiera e un solo mouse per controllare un Mac e un iPad: basterà posizionare il tablet vicino al computer e il cursore del mouse potrà passare da uno schermo all'altro, trascinando anche file e, in generale, consentendo una più facile condivisione delle risorse.

watchOS, infine, raggiunge la versione 8 che porta con sé tutta una serie di opzioni per chi utilizza l'Apple Watch come dispositivo per monitorare la salute e regolare la propria attività fisica: si va dalla misurazione del livello di ossigeno nel sangue a quella del battito cardiaco, fino al supporto a Tai Chi e Pilates nell'app Workout.

In aggiunta alle novità legate ai sistemi operativi, Apple ha svelato anche la funzione Conversation Boost per gli AirPod Pro, che in sostanza permette di adoperare gli auricolari come se fossero un apparecchio acustico (per lo meno in caso di limitate perdite di udito) e la possibilità di gestire con maggiore precisione le notifiche: ora gli AirPod si possono sincronizzare con la già citata funzione Focus di iOS 15 e sono in grado di leggere le notifiche definite come prioritarie, ma anche riprodurre elenchi come la lista della spesa.